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    Главная / Торги / На право заключения договора об оказании услуг по организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства Красноярского края в выставке «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные материалы» с 14 по 17 мая 2019 г.

    На право заключения договора об оказании услуг по организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства Красноярского края в выставке «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные материалы» с 14 по 17 мая 2019 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 06:0008.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907703454Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятии на территории РФ выставка «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные материалы» (г. Красноярск, 14-17 май 2019 г., коллективный стенд, МВДЦ «Сибирь) КрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907703454

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора об оказании услуг по организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства Красноярского края в выставке «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные материалы» с 14 по 17 мая 2019 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 05:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Проект договора

    Извещение о проведении запроса котировок

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Агентство развития бизнеса
    Все закупки и тендеры АО АРБ

    Юридический адрес

    660016, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, улица Александра Матросова, зд. 2, помещение 47

    Почтовый адрес

    660012, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, улица Александра Матросова, зд. 2, помещение 47

    Контактный телефон

    +7 391 265-44-32

    Факс

    +7 391 265-44-32

    Адрес электронной почты

    viborova@agpb24.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Граматунов Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Закупки и тендеры Услуги по организации конференций и торговых выставок

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятии на территории РФ выставка «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные материалы» (г. Красноярск, 14-17 май 2019 г., коллективный стенд, МВДЦ «Сибирь)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 06:00 GMT +308.04.2019 06:0008.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907703454Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятии на территории РФ выставка «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные материалы» (г. Красноярск, 14-17 май 2019 г., коллективный стенд, МВДЦ «Сибирь) Красноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 07:0008.04.2019 07:0008.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907703454Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятии на территории РФ выставка «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные материалы» (г. Красноярск, 14-17 май 2019 г., коллективный стенд, МВДЦ «Сибирь) Красноярск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 11:0008.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907703454Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятии на территории РФ выставка «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные материалы» (г. Красноярск, 14-17 май 2019 г., коллективный стенд, МВДЦ «Сибирь) Красноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятии на территории РФ выставка «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные материалы» (г. Красноярск, 14-17 май 2019 г., коллективный стенд, МВДЦ «Сибирь)

    Начальная цена

    300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и/или условиями договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и/или условиями договора. Оплата производится на расчетный счет Организатора или в его кассу в следующем порядке:100% суммы стоимости услуг оплачиваются Экспонентом не позднее «31» мая 2019 года.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АРБ
    Все закупки и тендеры АО АРБ

    Адрес местонахождения

    660016, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, улица Александра Матросова, зд. 2, помещение 47

    660012, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, улица Александра Матросова, зд. 2, помещение 47

    Классификатор ОКПД2

    82.30.12

    Услуги по организации торговых выставок

    Классификатор ОКВЭД2

    82.30

    Деятельность по организации конференций и выставок

    Документация лота

    Техническое задание

    29.03.2019

    Проект договора

    29.03.2019

    Извещение о проведении запроса котировок

    29.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по организации конференций и выставок"

    Кол-во: 1

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