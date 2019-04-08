На право заключения договора об оказании услуг по организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства Красноярского края в выставке «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные материалы» с 14 по 17 мая 2019 г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907703454 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки На право заключения договора об оказании услуг по организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства Красноярского края в выставке «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные материалы» с 14 по 17 мая 2019 г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Агентство развития бизнеса

Все закупки и тендеры АО АРБ Юридический адрес 660016, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, улица Александра Матросова, зд. 2, помещение 47 Почтовый адрес 660012, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, улица Александра Матросова, зд. 2, помещение 47 Контактный телефон +7 391 265-44-32 Факс +7 391 265-44-32 Адрес электронной почты viborova@agpb24.ru Ф.И.О. контактного лица Граматунов Александр Сергеевич Место рассмотрения предложений Красноярск Закупки и тендеры Красноярский край Закупки и тендеры Услуги по организации конференций и торговых выставок Ключевые слова:

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