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Номер извещения
31907703454
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
На право заключения договора об оказании услуг по организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства Красноярского края в выставке «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные материалы» с 14 по 17 мая 2019 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 05:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660016, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, улица Александра Матросова, зд. 2, помещение 47
Почтовый адрес
660012, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, улица Александра Матросова, зд. 2, помещение 47
Контактный телефон
+7 391 265-44-32
Факс
+7 391 265-44-32
Адрес электронной почты
viborova@agpb24.ru
Ф.И.О. контактного лица
Граматунов Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Красноярск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание услуг по организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятии на территории РФ выставка «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные материалы» (г. Красноярск, 14-17 май 2019 г., коллективный стенд, МВДЦ «Сибирь)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 06:00 GMT +308.04.2019 06:0008.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907703454Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятии на территории РФ выставка «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные материалы» (г. Красноярск, 14-17 май 2019 г., коллективный стенд, МВДЦ «Сибирь) Красноярск
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 07:0008.04.2019 07:0008.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907703454Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятии на территории РФ выставка «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные материалы» (г. Красноярск, 14-17 май 2019 г., коллективный стенд, МВДЦ «Сибирь) Красноярск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.04.201908.04.2019 11:0008.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907703454Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятии на территории РФ выставка «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные материалы» (г. Красноярск, 14-17 май 2019 г., коллективный стенд, МВДЦ «Сибирь) Красноярск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочном мероприятии на территории РФ выставка «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные материалы» (г. Красноярск, 14-17 май 2019 г., коллективный стенд, МВДЦ «Сибирь)
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и/или условиями договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
660016, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, улица Александра Матросова, зд. 2, помещение 47
660012, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, улица Александра Матросова, зд. 2, помещение 47
82.30.12
82.30
Документация лота
Кол-во: 1
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