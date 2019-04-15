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    Главная / Торги / Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договоров на поставку Химии для производства для нужд филиалов Акционерного общества «Амурские коммунальные системы» «Амурводоканал», «Амуртеплосервис» на 2019 г. (АмКС-051-19).

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договоров на поставку Химии для производства для нужд филиалов Акционерного общества «Амурские коммунальные системы» «Амурводоканал», «Амуртеплосервис» на 2019 г. (АмКС-051-19).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.04.2019 09:0015.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907703444Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение химии для производства (ИВ) на 2019г.БлаговещенскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907703444

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договоров на поставку Химии для производства для нужд филиалов Акционерного общества «Амурские коммунальные системы» «Амурводоканал», «Амуртеплосервис» на 2019 г. (АмКС-051-19).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 05:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурсная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Амурские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры АО Амурские коммунальные системы

    Юридический адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Почтовый адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Контактный телефон

    +7 4162 22-07-27

    Факс

    +7 4162 22-07-37

    Адрес электронной почты

    o.shalohova@amurcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шалохова Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Благовещенск

    Закупки и тендеры Амурская область

    Закупки и тендеры Вещества химические неорганические основные прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение химии для производства (ИВ) на 2019г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.04.2019 09:00 GMT +315.04.2019 09:0015.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907703444Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение химии для производства (ИВ) на 2019г.Благовещенск

    Дата и время вскрытия заявок

    15.04.2019 09:00GMT +315.04.2019 09:0015.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907703444Дата и время вскрытия заявок Приобретение химии для производства (ИВ) на 2019г.Благовещенск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.05.201907.05.2019 11:0007.05.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907703444Дата окончания срока рассмотрения заявок Приобретение химии для производства (ИВ) на 2019г.Благовещенск

    Подведение итогов не позднее

    08.05.2019 11:0008.05.2019 11:0008.05.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907703444Подведение итогов не позднее Приобретение химии для производства (ИВ) на 2019г.Благовещенск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.05.201908.05.2019 11:0008.05.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907703444Подведение итогов не позднее Приобретение химии для производства (ИВ) на 2019г.Благовещенск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение химии для производства (ИВ) на 2019г.

    Начальная цена

    549 987,41

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 791,4676 кг.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.БлаговещенскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата на основании счета выставленного Поставщиком.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Амурские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры АО Амурские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Классификатор ОКПД2

    20.13

    Вещества химические неорганические основные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    20.13

    Производство прочих основных неорганических химических веществ

    Документация лота

    Конкурсная документация

    29.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих основных неорганических химических веществ"

    Кол-во: 2791.4676

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