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Номер извещения
31907703444
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договоров на поставку Химии для производства для нужд филиалов Акционерного общества «Амурские коммунальные системы» «Амурводоканал», «Амуртеплосервис» на 2019 г. (АмКС-051-19).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 05:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Почтовый адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Контактный телефон
+7 4162 22-07-27
Факс
+7 4162 22-07-37
Адрес электронной почты
o.shalohova@amurcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шалохова Ольга Викторовна
Место рассмотрения предложений
Благовещенск
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Приобретение химии для производства (ИВ) на 2019г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 09:00 GMT +315.04.2019 09:0015.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907703444Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение химии для производства (ИВ) на 2019г.Благовещенск
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2019 09:00GMT +315.04.2019 09:0015.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907703444Дата и время вскрытия заявок Приобретение химии для производства (ИВ) на 2019г.Благовещенск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.05.201907.05.2019 11:0007.05.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907703444Дата окончания срока рассмотрения заявок Приобретение химии для производства (ИВ) на 2019г.Благовещенск
Подведение итогов не позднее
08.05.2019 11:0008.05.2019 11:0008.05.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907703444Подведение итогов не позднее Приобретение химии для производства (ИВ) на 2019г.Благовещенск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение химии для производства (ИВ) на 2019г.
Начальная цена
549 987,41
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 791,4676 кг.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.БлаговещенскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Амурские коммунальные системы
Все закупки и тендеры АО Амурские коммунальные системы
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
20.13
20.13
Документация лота
Кол-во: 2791.4676
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