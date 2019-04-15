Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договоров на поставку Химии для производства для нужд филиалов Акционерного общества «Амурские коммунальные системы» «Амурводоканал», «Амуртеплосервис» на 2019 г. (АмКС-051-19).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907703444 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договоров на поставку Химии для производства для нужд филиалов Акционерного общества «Амурские коммунальные системы» «Амурводоканал», «Амуртеплосервис» на 2019 г. (АмКС-051-19). Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Конкурсная документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Открытое акционерное общество Амурские коммунальные системы

Все закупки и тендеры АО Амурские коммунальные системы Юридический адрес 675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73 Почтовый адрес 675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73 Контактный телефон +7 4162 22-07-27 Факс +7 4162 22-07-37 Адрес электронной почты o.shalohova@amurcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Шалохова Ольга Викторовна Место рассмотрения предложений Благовещенск Закупки и тендеры Амурская область Закупки и тендеры Вещества химические неорганические основные прочие Ключевые слова:

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