на оказание услуг по проведению лабораторных исследований состава и свойств сточных вод АО «МАШ» и его абонентов, отводимых в централизованные системы водоотведения

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907703006 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки на оказание услуг по проведению лабораторных исследований состава и свойств сточных вод АО «МАШ» и его абонентов, отводимых в централизованные системы водоотведения Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево

Все закупки и тендеры АО МАШ Юридический адрес 141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, - Почтовый адрес 141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, - Контактный телефон +7 495 578-39-85 Факс Адрес электронной почты sopkp@svo.aero Ф.И.О. контактного лица Агибалов Сергей Ю.,Agibalov_SU@svo.aero Место рассмотрения предложений 141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103 Закупки и тендеры Московская область Закупки и тендеры Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации Ключевые слова:

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