на выполнение работ по техническому и метрологическому обслуживанию сигнализаторов загазованности и газоанализаторов отходящих газов в котельных и ГРП «Шереметьево-1»; «Шереметьево-2» АО «МАШ»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907703004 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки на выполнение работ по техническому и метрологическому обслуживанию сигнализаторов загазованности и газоанализаторов отходящих газов в котельных и ГРП «Шереметьево-1»; «Шереметьево-2» АО «МАШ» Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево

Все закупки и тендеры АО МАШ Юридический адрес 141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, - Почтовый адрес 141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, - Контактный телефон +7 495 578-89-84 Факс Адрес электронной почты sopkp@svo.aero Ф.И.О. контактного лица Борисов Виталий А.,Borisov_VA@svo.aero Место рассмотрения предложений 141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103 Закупки и тендеры Московская область Закупки и тендеры Услуги по ремонту прочего оборудования Ключевые слова:

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