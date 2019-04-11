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Номер извещения
31907703007
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на поставку одноразовых постельных принадлежностей для нужд АО «МАШ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 21:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 926 533-21-57 доб. 1579
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Качусова Лиана П.,lp.kachusova@svo.aero
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Заключение договора на поставку одноразовых постельных принадлежностей для нужд АО «МАШ»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.05.201906.05.2019 14:0006.05.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907703007Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку одноразовых постельных принадлежностей для нужд АО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку одноразовых постельных принадлежностей для нужд АО «МАШ»
Начальная цена
790 650,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141400, Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
13.92.29.190
13.92
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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