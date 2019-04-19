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    Главная / Торги / на выполнение работ по капитальному ремонту обмуровки котла ПТВМ-30М №6, котельной Ш-1

    на выполнение работ по капитальному ремонту обмуровки котла ПТВМ-30М №6, котельной Ш-1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.04.2019 12:0019.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907703013Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту обмуровки котла ПТВМ-30М №6, котельной Ш-1.141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907703013

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на выполнение работ по капитальному ремонту обмуровки котла ПТВМ-30М №6, котельной Ш-1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 21:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Деф.акт

    Заключение

    Приложение 1

    Приложение 2

    Изменения в извещении

    Документация

    Лист изменений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-71-04

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Воронин Сергей Анатольевич,sa.voronin@svo.aero

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Работы строительно-монтажные прочие

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту обмуровки котла ПТВМ-30М №6, котельной Ш-1.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.05.201920.05.2019 14:0020.05.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907703013Подведение итогов не позднее Заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту обмуровки котла ПТВМ-30М №6, котельной Ш-1.141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту обмуровки котла ПТВМ-30М №6, котельной Ш-1.

    Начальная цена

    5 971 397,53

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141400, Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с процедурной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    43.29.1

    Работы строительно-монтажные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    43.29

    Производство прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих строительно-монтажных работ"

    Кол-во: 1

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