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Номер извещения
31907703010
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на выполнение работ по ремонту водосточно-дренажной сети (смотровые колодцы, дождеприемные решетки) аэродрома аэропорта Шереметьево
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 21:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 495 578-71-04
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Воронин Сергей Анатольевич,sa.voronin@svo.aero
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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Заключение договора на выполнение работ по ремонту водосточно-дренажной сети (смотровые колодцы, дождеприемные решетки) аэродрома аэропорта Шереметьево
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.05.201906.05.2019 14:0006.05.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907703010Подведение итогов не позднее Заключение договора на выполнение работ по ремонту водосточно-дренажной сети (смотровые колодцы, дождеприемные решетки) аэродрома аэропорта Шереметьево141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на выполнение работ по ремонту водосточно-дренажной сети (смотровые колодцы, дождеприемные решетки) аэродрома аэропорта Шереметьево
Начальная цена
1 999 385,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево тер. Элементы водосточно-дренажной сети в контролируемой зоне, работы необходимо провести в зоне режимных ограничений аэропортаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
43.22.11
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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