на выполнение строительно-монтажных работ по проекту: «Автоматическая пожарная сигнализация с системой оповещения и управления эвакуацией в складском комплексе № 10 Дирекции по снабжению, автоматическая установка пожаротушения склада резины»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907703023 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки на выполнение строительно-монтажных работ по проекту: «Автоматическая пожарная сигнализация с системой оповещения и управления эвакуацией в складском комплексе № 10 Дирекции по снабжению, автоматическая установка пожаротушения склада резины» Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево

Все закупки и тендеры АО МАШ Юридический адрес 141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, - Почтовый адрес 141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, - Контактный телефон +7 495 578-71-04 Факс Адрес электронной почты sopkp@svo.aero Ф.И.О. контактного лица Воронин Сергей А.,sa.voronin@svo.aero Место рассмотрения предложений 141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103 Закупки и тендеры Московская область Закупки и тендеры Работы электромонтажные Ключевые слова:

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