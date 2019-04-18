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Номер извещения
31907702911
Уникальный номер закупки
19589
Наименование закупки
Выполнение работ по проектированию мультимедийных систем видеопоказа в аудиториях П11 (1 ГУМ), П12 (2 ГУМ) МГУ имени М.В. Ломоносова (1 шт.) (223.АЭФ.1243; id19589)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 20:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
Почтовый адрес
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
Контактный телефон
+7 495 939-43-13
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@rector.msu.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лукьянова Елена Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Выполнение работ по проектированию мультимедийных систем видеопоказа в аудиториях П11 (1 ГУМ), П12 (2 ГУМ) МГУ имени М.В. Ломоносова (1 шт.)(Id19589)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.05.201906.05.2019 10:1506.05.2019 10:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907702911Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проектированию мультимедийных систем видеопоказа в аудиториях П11 (1 ГУМ), П12 (2 ГУМ) МГУ имени М.В. Ломоносова (1 шт.)(Id19589)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по проектированию мультимедийных систем видеопоказа в аудиториях П11 (1 ГУМ), П12 (2 ГУМ) МГУ имени М.В. Ломоносова (1 шт.)(Id19589)
Начальная цена
364 600,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РОССИЯ, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 51, 52. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Документации о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Документации о закупке. Сроки проведения квалификационного отбора участников закупки: с момента получения вторых частей заявок и до даты окончания рассмотрения вторых частей заявок (подведения итогов). Иные требования к обеспечению заявки: требование к обеспечению заявки не установленоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Адрес местонахождения
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
71.12.19.100
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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