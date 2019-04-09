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Номер извещения
31907702730
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на поставку токарного станка СТ 16К25Б
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 19:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 495 578-01-24
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Борцов Леонид Викторович,lv.bortsov@svo.aero
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
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Заключение договора на поставку токарного станка СТ 16К25Б
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 11:00 GMT +309.04.2019 11:0009.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907702730Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку токарного станка СТ 16К25Б141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 11:0009.04.2019 11:0009.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907702730Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку токарного станка СТ 16К25Б141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Подведение итогов не позднее
15.04.2019 14:0015.04.2019 14:0015.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907702730Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку токарного станка СТ 16К25Б141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.04.201915.04.2019 14:0015.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907702730Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку токарного станка СТ 16К25Б141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку токарного станка СТ 16К25Б
Начальная цена
1 490 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, Московская обл. г. Химки, аэропорт Шереметьево тер., склад АО «МАШ»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
28.9
28.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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