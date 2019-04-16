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    Главная / Торги / на оказание услуг по проведению лабораторных исследований для МСЧ АО МАШ

    на оказание услуг по проведению лабораторных исследований для МСЧ АО МАШ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.04.2019 09:3016.04.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907702731Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на оказание услуг по проведению лабораторных исследований для МСЧ АО МАШ141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907702731

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на оказание услуг по проведению лабораторных исследований для МСЧ АО МАШ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 19:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение. Ед.расценки

    Перечень услуг

    Изменения в извещении

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-39-52

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванова Наталья Алексеевна,na.ivanova@svo.aero

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Услуги в области медицины прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на оказание услуг по проведению лабораторных исследований для МСЧ АО МАШ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.04.2019 09:30 GMT +316.04.2019 09:3016.04.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907702731Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на оказание услуг по проведению лабораторных исследований для МСЧ АО МАШ141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103

    Дата и время вскрытия заявок

    16.04.2019 09:3016.04.2019 09:3016.04.2019 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907702731Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на оказание услуг по проведению лабораторных исследований для МСЧ АО МАШ141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103

    Подведение итогов не позднее

    22.04.2019 14:0022.04.2019 14:0022.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907702731Подведение итогов не позднее Заключение договора на оказание услуг по проведению лабораторных исследований для МСЧ АО МАШ141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.04.201922.04.2019 14:0022.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907702731Подведение итогов не позднее Заключение договора на оказание услуг по проведению лабораторных исследований для МСЧ АО МАШ141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на оказание услуг по проведению лабораторных исследований для МСЧ АО МАШ

    Начальная цена

    3 510 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141400, Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с процедурной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    86.90.15

    Услуги медицинских лабораторий

    Классификатор ОКВЭД2

    86.90

    Деятельность в области медицины прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области медицины прочая"

    Кол-во: 1

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