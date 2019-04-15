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    Главная / Торги / Закупка услуг по информационному обслуживанию "Консультант+"

    Закупка услуг по информационному обслуживанию "Консультант+"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.04.2019 08:0015.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907702571Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по информационному обслуживанию "Консультант+" Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907702571

    Уникальный номер закупки

    709

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка услуг по информационному обслуживанию "Консультант+"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 19:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал открытого кционерного общества Корпорация космических систем специального назначения Комета - Конструкторское бюро измерительных приборов Квазар
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - КБ Квазар

    Юридический адрес

    115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5

    Почтовый адрес

    603022, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Окский съезд, д.2А

    Контактный телефон

    +7 831 430-53-27

    Факс

    +7 831 430-53-27

    Адрес электронной почты

    oui@kvazar.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Работинский Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по изданию прочего программного обеспечения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка услуг по информационному обслуживанию "Консультант+"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.04.2019 08:00 GMT +315.04.2019 08:0015.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907702571Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по информационному обслуживанию "Консультант+" Нижний Новгород

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.04.2019 09:0015.04.2019 09:0015.04.2019 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907702571Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка услуг по информационному обслуживанию "Консультант+" Нижний Новгород

    Дата и время проведения

    17.04.2019 11:0017.04.2019 11:0017.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907702571Дата и время проведения Закупка услуг по информационному обслуживанию "Консультант+" Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    18.04.2019 11:0018.04.2019 11:0018.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907702571Подведение итогов не позднее Закупка услуг по информационному обслуживанию "Консультант+" Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.04.201918.04.2019 11:0018.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907702571Подведение итогов не позднее Закупка услуг по информационному обслуживанию "Консультант+" Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка услуг по информационному обслуживанию "Консультант+"

    Начальная цена

    230 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 усл ед

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174, 4АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту выполненных работ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Адрес местонахождения

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    58.29.50.000

    Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение

    Классификатор ОКВЭД2

    58.29

    Издание прочих программных продуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Издание прочих программных продуктов"

    Кол-во: 1

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