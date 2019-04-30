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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП939098
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация технических жидкостей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 18:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10
Почтовый адрес
127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10
Контактный телефон
+7 495 748-66-01 доб. 6024
Факс
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Адрес электронной почты
PKorotich@rvpetro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коротич Павел Олегович
Место рассмотрения предложений
Северный
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Реализация технических жидкостей. Предложение также можно направить по электронной почте по адресу: PKorotich@rvpetro.ru.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.04.2019 15:00 GMT +330.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939098Дата и время окончания срока приема заявок Реализация технических жидкостей. Предложение также можно направить по электронной почте по адресу: PKorotich@rvpetro.ru. Северный
Дата и время вскрытия заявок
30.04.2019 15:0030.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939098Дата и время вскрытия заявок Реализация технических жидкостей. Предложение также можно направить по электронной почте по адресу: PKorotich@rvpetro.ru. Северный
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 10:0006.05.2019 10:0006.05.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939098Подведение итогов не позднее Реализация технических жидкостей. Предложение также можно направить по электронной почте по адресу: PKorotich@rvpetro.ru. Северный
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация технических жидкостей. Предложение также можно направить по электронной почте по адресу: PKorotich@rvpetro.ru.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с перечнем
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
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Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СК РУСВЬЕТПЕТРО
Все закупки и тендеры СК РУСВЬЕТПЕТРО
Адрес местонахождения
127422, Российская Федерация, Москва, Северный, Тимирязевский, Проездмитровский, 10
24.66.33.119
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 216
Кол-во: 3960
Кол-во: 210
Кол-во: 128
Кол-во: 416
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