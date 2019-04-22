www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП939191
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа крышной котельной расположенной по адресу: г. Н. Новгород, ул. Максима Горького, д. 113/30, пом. П3, 10 этаж
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 20:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603022, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Кулибина, 4
Почтовый адрес
603022, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Кулибина, 4
Контактный телефон
+7 908 160-88-44
Факс
Адрес электронной почты
ooo_tgs@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коротаев Александр Никандрович
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора нижеуказанное имущество (далее по тексту именуемое - Имущество): Недвижимое имущество - нежилое помещение (котельная), площадь: общая 73,10 кв.м., этаж: 10. Адрес (местоположение) объекта: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 113/30, помещение П3. Объект принадлежит Продавцу на праве собственности. Движимое имущество - оборудование котельной указанное в оценке. Продавец гарантирует, что Имущество свободно от любых прав третьих лиц, не обременено залогом, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 16:00 GMT +322.04.2019 16:0022.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939191Дата и время окончания срока приема заявок Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора нижеуказанное имущество (далее по тексту именуемое - Имущество): Недвижимое имущество - нежилое помещение (котельная), площадь: общая 73,10 кв.м., этаж: 10. Адрес (местоположение) объекта: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 113/30, помещение П3. Объект принадлежит Продавцу на праве собственности. Движимое имущество - оборудование котельной указанное в оценке. Продавец гарантирует, что Имущество свободно от любых прав третьих лиц, не обременено залогом, в споре и под арестом (запрещением) не состоит. Нижний Новгород
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.04.2019 16:0025.04.2019 16:0025.04.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939191Дата окончания срока рассмотрения заявок Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора нижеуказанное имущество (далее по тексту именуемое - Имущество): Недвижимое имущество - нежилое помещение (котельная), площадь: общая 73,10 кв.м., этаж: 10. Адрес (местоположение) объекта: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 113/30, помещение П3. Объект принадлежит Продавцу на праве собственности. Движимое имущество - оборудование котельной указанное в оценке. Продавец гарантирует, что Имущество свободно от любых прав третьих лиц, не обременено залогом, в споре и под арестом (запрещением) не состоит. Нижний Новгород
Дата и время проведения
29.04.2019 10:0029.04.2019 10:0029.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939191Дата и время проведения Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора нижеуказанное имущество (далее по тексту именуемое - Имущество): Недвижимое имущество - нежилое помещение (котельная), площадь: общая 73,10 кв.м., этаж: 10. Адрес (местоположение) объекта: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 113/30, помещение П3. Объект принадлежит Продавцу на праве собственности. Движимое имущество - оборудование котельной указанное в оценке. Продавец гарантирует, что Имущество свободно от любых прав третьих лиц, не обременено залогом, в споре и под арестом (запрещением) не состоит. Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 16:0030.04.2019 16:0030.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939191Подведение итогов не позднее Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора нижеуказанное имущество (далее по тексту именуемое - Имущество): Недвижимое имущество - нежилое помещение (котельная), площадь: общая 73,10 кв.м., этаж: 10. Адрес (местоположение) объекта: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 113/30, помещение П3. Объект принадлежит Продавцу на праве собственности. Движимое имущество - оборудование котельной указанное в оценке. Продавец гарантирует, что Имущество свободно от любых прав третьих лиц, не обременено залогом, в споре и под арестом (запрещением) не состоит. Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.201930.04.2019 16:0030.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939191Подведение итогов не позднее Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора нижеуказанное имущество (далее по тексту именуемое - Имущество): Недвижимое имущество - нежилое помещение (котельная), площадь: общая 73,10 кв.м., этаж: 10. Адрес (местоположение) объекта: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 113/30, помещение П3. Объект принадлежит Продавцу на праве собственности. Движимое имущество - оборудование котельной указанное в оценке. Продавец гарантирует, что Имущество свободно от любых прав третьих лиц, не обременено залогом, в споре и под арестом (запрещением) не состоит. Нижний Новгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора нижеуказанное имущество (далее по тексту именуемое - Имущество): Недвижимое имущество - нежилое помещение (котельная), площадь: общая 73,10 кв.м., этаж: 10. Адрес (местоположение) объекта: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 113/30, помещение П3. Объект принадлежит Продавцу на праве собственности. Движимое имущество - оборудование котельной указанное в оценке. Продавец гарантирует, что Имущество свободно от любых прав третьих лиц, не обременено залогом, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.
Начальная цена
9 581 701,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
250 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Недвижимое имущество - нежилое помещение (котельная), площадь: общая 73,10 кв.м., этаж: 10. Адрес (местоположение) объекта: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 113/30, помещение П3 Движимое имущество - оборудование котельной указанное в оценке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 113/30, помещение П3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
603022, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Кулибина, 4
68.10.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.