Продажа крышной котельной расположенной по адресу: г. Н. Новгород, ул. Максима Горького, д. 113/30, пом. П3, 10 этаж

Лот 1

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора нижеуказанное имущество (далее по тексту именуемое - Имущество): Недвижимое имущество - нежилое помещение (котельная), площадь: общая 73,10 кв.м., этаж: 10. Адрес (местоположение) объекта: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 113/30, помещение П3. Объект принадлежит Продавцу на праве собственности. Движимое имущество - оборудование котельной указанное в оценке. Продавец гарантирует, что Имущество свободно от любых прав третьих лиц, не обременено залогом, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.