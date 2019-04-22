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    Главная / Торги / Продажа крышной котельной расположенной по адресу: г. Н. Новгород, ул. Максима Горького, д. 113/30, пом. П3, 10 этаж

    Продажа крышной котельной расположенной по адресу: г. Н. Новгород, ул. Максима Горького, д. 113/30, пом. П3, 10 этаж

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.04.2019 16:0022.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939191Дата и время окончания срока приема заявок Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора нижеуказанное имущество (далее по тексту именуемое - Имущество): Недвижимое имущество - нежилое помещение (котельная), площадь: общая 73,10 кв.м., этаж: 10. Адрес (местоположение) объекта: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 113/30, помещение П3. Объект принадлежит Продавцу на праве собственности. Движимое имущество - оборудование котельной указанное в оценке. Продавец гарантирует, что Имущество свободно от любых прав третьих лиц, не обременено залогом, в споре и под арестом (запрещением) не состоит. Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939191

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа крышной котельной расположенной по адресу: г. Н. Новгород, ул. Максима Горького, д. 113/30, пом. П3, 10 этаж

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 20:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Отчет об оценке №19053 ООО ПЦФКО

    Оценка амортизации

    Технико экономические характеристики

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕПЛОГАЗСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ТГС

    Юридический адрес

    603022, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Кулибина, 4

    Почтовый адрес

    603022, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Кулибина, 4

    Контактный телефон

    +7 908 160-88-44

    Факс

    Адрес электронной почты

    ooo_tgs@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коротаев Александр Никандрович

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора нижеуказанное имущество (далее по тексту именуемое - Имущество): Недвижимое имущество - нежилое помещение (котельная), площадь: общая 73,10 кв.м., этаж: 10. Адрес (местоположение) объекта: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 113/30, помещение П3. Объект принадлежит Продавцу на праве собственности. Движимое имущество - оборудование котельной указанное в оценке. Продавец гарантирует, что Имущество свободно от любых прав третьих лиц, не обременено залогом, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 16:00 GMT +322.04.2019 16:0022.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939191Дата и время окончания срока приема заявок Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора нижеуказанное имущество (далее по тексту именуемое - Имущество): Недвижимое имущество - нежилое помещение (котельная), площадь: общая 73,10 кв.м., этаж: 10. Адрес (местоположение) объекта: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 113/30, помещение П3. Объект принадлежит Продавцу на праве собственности. Движимое имущество - оборудование котельной указанное в оценке. Продавец гарантирует, что Имущество свободно от любых прав третьих лиц, не обременено залогом, в споре и под арестом (запрещением) не состоит. Нижний Новгород

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.04.2019 16:0025.04.2019 16:0025.04.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939191Дата окончания срока рассмотрения заявок Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора нижеуказанное имущество (далее по тексту именуемое - Имущество): Недвижимое имущество - нежилое помещение (котельная), площадь: общая 73,10 кв.м., этаж: 10. Адрес (местоположение) объекта: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 113/30, помещение П3. Объект принадлежит Продавцу на праве собственности. Движимое имущество - оборудование котельной указанное в оценке. Продавец гарантирует, что Имущество свободно от любых прав третьих лиц, не обременено залогом, в споре и под арестом (запрещением) не состоит. Нижний Новгород

    Дата и время проведения

    29.04.2019 10:0029.04.2019 10:0029.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939191Дата и время проведения Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора нижеуказанное имущество (далее по тексту именуемое - Имущество): Недвижимое имущество - нежилое помещение (котельная), площадь: общая 73,10 кв.м., этаж: 10. Адрес (местоположение) объекта: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 113/30, помещение П3. Объект принадлежит Продавцу на праве собственности. Движимое имущество - оборудование котельной указанное в оценке. Продавец гарантирует, что Имущество свободно от любых прав третьих лиц, не обременено залогом, в споре и под арестом (запрещением) не состоит. Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 16:0030.04.2019 16:0030.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939191Подведение итогов не позднее Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора нижеуказанное имущество (далее по тексту именуемое - Имущество): Недвижимое имущество - нежилое помещение (котельная), площадь: общая 73,10 кв.м., этаж: 10. Адрес (местоположение) объекта: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 113/30, помещение П3. Объект принадлежит Продавцу на праве собственности. Движимое имущество - оборудование котельной указанное в оценке. Продавец гарантирует, что Имущество свободно от любых прав третьих лиц, не обременено залогом, в споре и под арестом (запрещением) не состоит. Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 16:0030.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939191Подведение итогов не позднее Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора нижеуказанное имущество (далее по тексту именуемое - Имущество): Недвижимое имущество - нежилое помещение (котельная), площадь: общая 73,10 кв.м., этаж: 10. Адрес (местоположение) объекта: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 113/30, помещение П3. Объект принадлежит Продавцу на праве собственности. Движимое имущество - оборудование котельной указанное в оценке. Продавец гарантирует, что Имущество свободно от любых прав третьих лиц, не обременено залогом, в споре и под арестом (запрещением) не состоит. Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора нижеуказанное имущество (далее по тексту именуемое - Имущество): Недвижимое имущество - нежилое помещение (котельная), площадь: общая 73,10 кв.м., этаж: 10. Адрес (местоположение) объекта: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 113/30, помещение П3. Объект принадлежит Продавцу на праве собственности. Движимое имущество - оборудование котельной указанное в оценке. Продавец гарантирует, что Имущество свободно от любых прав третьих лиц, не обременено залогом, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.

    Начальная цена

    9 581 701,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    250 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    250 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Недвижимое имущество - нежилое помещение (котельная), площадь: общая 73,10 кв.м., этаж: 10. Адрес (местоположение) объекта: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 113/30, помещение П3 Движимое имущество - оборудование котельной указанное в оценке.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 113/30, помещение П3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% оплата в течении 10 рабочих дней после подведения итогов торгов
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТГС
    Все закупки и тендеры ТГС

    Адрес местонахождения

    603022, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Кулибина, 4

    Классификатор ОКПД2

    68.10.11.000

    Услуги по покупке и продаже жилых зданий и занимаемых ими земельных участков

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Недвижимое имущество - нежилое помещение (котельная), площадь: общая 73,10 кв.м., этаж: 10. Адрес (местоположение) объекта: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 113/30, помещение П3"

    Кол-во: 1

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