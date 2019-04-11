Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Средства индивидуальной защиты"

Цена договора и требования к обеспечению

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В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Жилет сигнальный 2-го класса защиты" Кол-во: 73

"Позиция 2" "Халат женский из смесовой ткани" Кол-во: 26

"Позиция 3" "Фартук из полимерных материалов с нагрудником" Кол-во: 8

"Позиция 4" "Рукавицы с наладонниками из винилискожи Т-прерывистой" Кол-во: 14

"Позиция 5" "Рукавицы комбинированные" Кол-во: 1450

"Позиция 6" "Подшлемник" Кол-во: 90

"Позиция 7" "Плащ сигнальный влагозащитный" Кол-во: 14

"Позиция 8" "Плащ непромокаемый" Кол-во: 79

"Позиция 9" "Перчатки трикотажные" Кол-во: 200

"Позиция 10" "Перчатки с полимерным покрытием" Кол-во: 560

"Позиция 11" "Перчатки резиновые на трикотажной основе" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Перчатки рабочие комбинированные" Кол-во: 1200

"Позиция 13" "Перчатки теплостойкие для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 200

"Позиция 14" "Перчатки резиновые" Кол-во: 360

"Позиция 15" "Костюм сигнальный 3 класса защиты" Кол-во: 60

"Позиция 16" "Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий для руководителей" Кол-во: 3

"Позиция 17" "Костюм из смешанных тканей с масловодоотталкивающей пропиткой" Кол-во: 5

"Позиция 18" "Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий для руководителей" Кол-во: 68

"Позиция 19" "Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий" Кол-во: 315

"Позиция 21" "Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами для руководителей" Кол-во: 21

"Позиция 22" "Костюм женский из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 4

"Позиция 23" "Костюм мужской из АЭС тканей с МВО свойствами тип ОПР" Кол-во: 188

"Позиция 24" "Костюм мужской для защиты от искр и брызг расплавленного металла" Кол-во: 28