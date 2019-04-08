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Номер извещения
31907702418
Уникальный номер закупки
А-1-ГПБ
Наименование закупки
Поставка расходных материалов для витреоретинальной хирургии
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 18:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127486, Российская Федерация, Москва, Бескудниковский бульвар, 59А
Почтовый адрес
127486, Российская Федерация, Москва, Бескудниковский бульвар, 59А
Контактный телефон
+7 499 905-81-49
Факс
Адрес электронной почты
glaz-za-glaz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соболев Николай Петрович
Место рассмотрения предложений
127486, г. Москва, Бескудниковский б-р, д. 59А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов для витреоретинальной хирургии
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для витреоретинальной хирургии
Начальная цена
21 972 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
127486, г. Москва, Бескудниковский б-р, д. 59А.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
Все закупки и тендеры ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
Адрес местонахождения
127486, Российская Федерация, Москва, Бескудниковский бульвар, 59А
32.50.13.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500
Кол-во: 360
Кол-во: 1200
Кол-во: 1000
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