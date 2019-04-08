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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для витреоретинальной хирургии

    Поставка расходных материалов для витреоретинальной хирургии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 07:0008.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907702418Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для витреоретинальной хирургии127486, г. Москва, Бескудниковский б-р, д. 59АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907702418

    Уникальный номер закупки

    А-1-ГПБ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для витреоретинальной хирургии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 18:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Документация

    Изменения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
    Все закупки и тендеры ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

    Юридический адрес

    127486, Российская Федерация, Москва, Бескудниковский бульвар, 59А

    Почтовый адрес

    127486, Российская Федерация, Москва, Бескудниковский бульвар, 59А

    Контактный телефон

    +7 499 905-81-49

    Факс

    Адрес электронной почты

    glaz-za-glaz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соболев Николай Петрович

    Место рассмотрения предложений

    127486, г. Москва, Бескудниковский б-р, д. 59А

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов для витреоретинальной хирургии

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 07:0011.04.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907702418Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для витреоретинальной хирургии127486, г. Москва, Бескудниковский б-р, д. 59А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для витреоретинальной хирургии

    Начальная цена

    21 972 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    127486, г. Москва, Бескудниковский б-р, д. 59А.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик оплачивает каждую партию поставленного Товара в течение 30 (Тридцати) дней с даты поставки партии Товара
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
    Все закупки и тендеры ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

    Адрес местонахождения

    127486, Российская Федерация, Москва, Бескудниковский бульвар, 59А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Скрапер - насадка для эндоосветителя одноразовый"

    Кол-во: 500

    "Позиция 2"

    "Эндоосветитель фокусированный"

    Кол-во: 360

    "Позиция 3"

    "Эндоосветитель широкоугольный"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 4"

    "Эндоосветитель шандельер"

    Кол-во: 1000

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    • До 3 лет
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