Конкурс в электронной форме на право заключения договора на разработку проектной документации по объекту: "Устранение узких мест на основных направлениях транспортных коридоров в Московской агломерации. Реконструкция моста через р. Москва на км 12 автодороги А-107 "Московское малое кольцо" Можайское - Волоколамское шоссе" (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907708012 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурс в электронной форме на право заключения договора на разработку проектной документации по объекту: "Устранение узких мест на основных направлениях транспортных коридоров в Московской агломерации. Реконструкция моста через р. Москва на км 12 автодороги А-107 "Московское малое кольцо" Можайское - Волоколамское шоссе" (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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