Изготовление и поставка детской брендированной сувенирной продукции

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата работ Заказчиком производится в два этапа: • Первый этап: После утверждения сигнальных образцов продукции Заказчиком Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату аванса в размере 20 % от стоимости Продукции, а Заказчик, в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней со дня получения счета, производит оплату путем перечисления безналичных денежных средств в российских рублях на расчетный счет Исполнителя. • Второй этап: После выполнения Исполнителем всех обязательств по изготовлению и поставке Продукции на склад Заказчика, подписания товарной накладной и передачи оригинал-макета Изделия, подготовленного для сдачи в производство, Исполнитель выставляет счет на оставшиеся 80 % от стоимости Продукции, а Заказчик, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения счета, производит оплату путем перечисления безналичных денежных средств в российских рублях на расчетный счет Исполнителя.