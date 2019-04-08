Открытый запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку труб из стали 12Х2НВФА и 12Х13.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907702056 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку труб из стали 12Х2НВФА и 12Х13. Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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