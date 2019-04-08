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Номер извещения
31907702056
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку труб из стали 12Х2НВФА и 12Х13.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 17:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-41-52
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
kseniya.shmeleva@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шмелёва Ксения Викторовна
Место рассмотрения предложений
Химки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка труб из стали 12Х2НВФА и 12Х13
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка труб из стали 12Х2НВФА и 12Х13
Начальная цена
5 601 611,73
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
28 008,06 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствие с условиями проекта договора, технического задания, закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствие с условиями проекта договора, технического задания, закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
24.20.13.140
24.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 560
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