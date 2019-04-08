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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку труб из стали 12Х2НВФА и 12Х13.

    Открытый запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку труб из стали 12Х2НВФА и 12Х13.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907702056Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб из стали 12Х2НВФА и 12Х13ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907702056

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку труб из стали 12Х2НВФА и 12Х13.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 17:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    закупочная документация

    проект договора

    техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Контактный телефон

    +7 495 286-41-52

    Факс

    +7 495 286-92-14

    Адрес электронной почты

    kseniya.shmeleva@npoem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шмелёва Ксения Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка труб из стали 12Х2НВФА и 12Х13

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.04.201923.04.2019 12:0023.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907702056Подведение итогов не позднее Поставка труб из стали 12Х2НВФА и 12Х13Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка труб из стали 12Х2НВФА и 12Х13

    Начальная цена

    5 601 611,73

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    28 008,06 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствие с условиями проекта договора, технического задания, закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие с условиями проекта договора, технического задания, закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствие с условиями проекта договора, технического задания, закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "НПО Энергомаш"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.140

    Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные общего назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство стальных труб, полых профилей и фитингов"

    Кол-во: 560

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