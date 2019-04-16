Проверка и сертификация двигателей CF6-80C2, PW4056-3 и Trent 892-17 с устранением обнаруженных дефектов

Лот 1

Проверка и сертификация двигателей CF6-80C2 с устранением обнаруженных дефектов, включая техническое обслуживание Двигателей со снятием и без снятия с крыла и их ремонт в специализированной ремонтной мастерской на территории заказчика и оказание Дополнительных услуг по выполнению работ, включая рабочую силу и необходимые материалы.