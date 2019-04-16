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Номер извещения
31907702008
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проверка и сертификация двигателей CF6-80C2, PW4056-3 и Trent 892-17 с устранением обнаруженных дефектов
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 17:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 495 139-76-00 доб. 7250
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Горшков Михаил Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проверка и сертификация двигателей CF6-80C2 с устранением обнаруженных дефектов, включая техническое обслуживание Двигателей со снятием и без снятия с крыла и их ремонт в специализированной ремонтной мастерской на территории заказчика и оказание Дополнительных услуг по выполнению работ, включая рабочую силу и необходимые материалы.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.04.2019 10:00 GMT +316.04.2019 10:0016.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907702008Дата и время окончания срока приема заявок Проверка и сертификация двигателей CF6-80C2 с устранением обнаруженных дефектов, включая техническое обслуживание Двигателей со снятием и без снятия с крыла и их ремонт в специализированной ремонтной мастерской на территории заказчика и оказание Дополнительных услуг по выполнению работ, включая рабочую силу и необходимые материалы.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
16.04.2019 10:0016.04.2019 10:0016.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907702008Дата и время вскрытия заявок Проверка и сертификация двигателей CF6-80C2 с устранением обнаруженных дефектов, включая техническое обслуживание Двигателей со снятием и без снятия с крыла и их ремонт в специализированной ремонтной мастерской на территории заказчика и оказание Дополнительных услуг по выполнению работ, включая рабочую силу и необходимые материалы.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
19.04.2019 17:0019.04.2019 17:0019.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907702008Подведение итогов не позднее Проверка и сертификация двигателей CF6-80C2 с устранением обнаруженных дефектов, включая техническое обслуживание Двигателей со снятием и без снятия с крыла и их ремонт в специализированной ремонтной мастерской на территории заказчика и оказание Дополнительных услуг по выполнению работ, включая рабочую силу и необходимые материалы.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.04.201919.04.2019 17:0019.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907702008Подведение итогов не позднее Проверка и сертификация двигателей CF6-80C2 с устранением обнаруженных дефектов, включая техническое обслуживание Двигателей со снятием и без снятия с крыла и их ремонт в специализированной ремонтной мастерской на территории заказчика и оказание Дополнительных услуг по выполнению работ, включая рабочую силу и необходимые материалы.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проверка и сертификация двигателей CF6-80C2 с устранением обнаруженных дефектов, включая техническое обслуживание Двигателей со снятием и без снятия с крыла и их ремонт в специализированной ремонтной мастерской на территории заказчика и оказание Дополнительных услуг по выполнению работ, включая рабочую силу и необходимые материалы.
Начальная цена
342 000,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
7
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Будут сообщены дополнительно – услуги предоставляются на месте по запросу Заказчика в каждом конкретном случае в зависимости от конкретного местонахождения Двигателя.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
33.16.10.000
33.16
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7
Проверка и сертификация двигателей PW4056-3 с устранением обнаруженных дефектов, включая техническое обслуживание Двигателей со снятием и без снятия с крыла и их ремонт в специализированной ремонтной мастерской на территории заказчика и оказание Дополнительных услуг по выполнению работ, включая рабочую силу и необходимые материалы.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.04.2019 10:00 GMT +316.04.2019 10:0016.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907702008Дата и время окончания срока приема заявок Проверка и сертификация двигателей PW4056-3 с устранением обнаруженных дефектов, включая техническое обслуживание Двигателей со снятием и без снятия с крыла и их ремонт в специализированной ремонтной мастерской на территории заказчика и оказание Дополнительных услуг по выполнению работ, включая рабочую силу и необходимые материалы.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
16.04.2019 10:0016.04.2019 10:0016.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907702008Дата и время вскрытия заявок Проверка и сертификация двигателей PW4056-3 с устранением обнаруженных дефектов, включая техническое обслуживание Двигателей со снятием и без снятия с крыла и их ремонт в специализированной ремонтной мастерской на территории заказчика и оказание Дополнительных услуг по выполнению работ, включая рабочую силу и необходимые материалы.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
19.04.2019 17:0019.04.2019 17:0019.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907702008Подведение итогов не позднее Проверка и сертификация двигателей PW4056-3 с устранением обнаруженных дефектов, включая техническое обслуживание Двигателей со снятием и без снятия с крыла и их ремонт в специализированной ремонтной мастерской на территории заказчика и оказание Дополнительных услуг по выполнению работ, включая рабочую силу и необходимые материалы.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.04.201919.04.2019 17:0019.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907702008Подведение итогов не позднее Проверка и сертификация двигателей PW4056-3 с устранением обнаруженных дефектов, включая техническое обслуживание Двигателей со снятием и без снятия с крыла и их ремонт в специализированной ремонтной мастерской на территории заказчика и оказание Дополнительных услуг по выполнению работ, включая рабочую силу и необходимые материалы.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проверка и сертификация двигателей PW4056-3 с устранением обнаруженных дефектов, включая техническое обслуживание Двигателей со снятием и без снятия с крыла и их ремонт в специализированной ремонтной мастерской на территории заказчика и оказание Дополнительных услуг по выполнению работ, включая рабочую силу и необходимые материалы.
Начальная цена
318 000,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
5
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Будут сообщены дополнительно – услуги предоставляются на месте по запросу Заказчика в каждом конкретном случае в зависимости от конкретного местонахождения Двигателя.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
33.16.10.000
33.16
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Проверка и сертификация двигателей Trent 892-17 с устранением обнаруженных дефектов, включая техническое обслуживание Двигателей со снятием и без снятия с крыла и их ремонт в специализированной ремонтной мастерской на территории заказчика и оказание Дополнительных услуг по выполнению работ, включая рабочую силу и необходимые материалы.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.04.2019 10:00 GMT +316.04.2019 10:0016.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907702008Дата и время окончания срока приема заявок Проверка и сертификация двигателей Trent 892-17 с устранением обнаруженных дефектов, включая техническое обслуживание Двигателей со снятием и без снятия с крыла и их ремонт в специализированной ремонтной мастерской на территории заказчика и оказание Дополнительных услуг по выполнению работ, включая рабочую силу и необходимые материалы.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
16.04.2019 10:0016.04.2019 10:0016.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907702008Дата и время вскрытия заявок Проверка и сертификация двигателей Trent 892-17 с устранением обнаруженных дефектов, включая техническое обслуживание Двигателей со снятием и без снятия с крыла и их ремонт в специализированной ремонтной мастерской на территории заказчика и оказание Дополнительных услуг по выполнению работ, включая рабочую силу и необходимые материалы.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
19.04.2019 17:0019.04.2019 17:0019.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907702008Подведение итогов не позднее Проверка и сертификация двигателей Trent 892-17 с устранением обнаруженных дефектов, включая техническое обслуживание Двигателей со снятием и без снятия с крыла и их ремонт в специализированной ремонтной мастерской на территории заказчика и оказание Дополнительных услуг по выполнению работ, включая рабочую силу и необходимые материалы.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.04.201919.04.2019 17:0019.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907702008Подведение итогов не позднее Проверка и сертификация двигателей Trent 892-17 с устранением обнаруженных дефектов, включая техническое обслуживание Двигателей со снятием и без снятия с крыла и их ремонт в специализированной ремонтной мастерской на территории заказчика и оказание Дополнительных услуг по выполнению работ, включая рабочую силу и необходимые материалы.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проверка и сертификация двигателей Trent 892-17 с устранением обнаруженных дефектов, включая техническое обслуживание Двигателей со снятием и без снятия с крыла и их ремонт в специализированной ремонтной мастерской на территории заказчика и оказание Дополнительных услуг по выполнению работ, включая рабочую силу и необходимые материалы.
Начальная цена
324 000,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Будут сообщены дополнительно – услуги предоставляются на месте по запросу Заказчика в каждом конкретном случае в зависимости от конкретного местонахождения Двигателя.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
33.16.10.000
33.16
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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