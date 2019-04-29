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Номер извещения
ГП939090
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый аукцион на повышение в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартира), общей площадью 65.4 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская обл. г.Магнитогорск, ул.Тевосяна, д.4, кв.22. Сведения о продавце (собственнике) имущества: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 17:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартира), общей площадью 65.4 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская обл. г.Магнитогорск, ул.Тевосяна, д.4, кв.22
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.04.2019 12:00 GMT +329.04.2019 12:0029.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939090Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартира), общей площадью 65.4 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская обл. г.Магнитогорск, ул.Тевосяна, д.4, кв.22Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 18:0029.04.2019 18:0029.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939090Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартира), общей площадью 65.4 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская обл. г.Магнитогорск, ул.Тевосяна, д.4, кв.22Москва
Дата и время проведения
30.04.2019 12:0030.04.2019 12:0030.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939090Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартира), общей площадью 65.4 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская обл. г.Магнитогорск, ул.Тевосяна, д.4, кв.22Москва
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 13:4506.05.2019 13:4506.05.2019 13:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939090Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартира), общей площадью 65.4 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская обл. г.Магнитогорск, ул.Тевосяна, д.4, кв.22Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.05.201906.05.2019 13:4506.05.2019 13:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939090Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартира), общей площадью 65.4 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская обл. г.Магнитогорск, ул.Тевосяна, д.4, кв.22Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартира), общей площадью 65.4 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская обл. г.Магнитогорск, ул.Тевосяна, д.4, кв.22
Начальная цена
1 572 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Банк ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры Банк ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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