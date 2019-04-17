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    Главная / Торги / Поставка комплектов деталей фланцевых соединений на объект строительства Установка мембранного выделения гелиевого концентрата

    Поставка комплектов деталей фланцевых соединений на объект строительства Установка мембранного выделения гелиевого концентрата

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.04.2019 10:0017.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939222Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектов деталей фланцевых соединений на объект строительства Установка мембранного выделения гелиевого концентратаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939222

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплектов деталей фланцевых соединений на объект строительства Установка мембранного выделения гелиевого концентрата

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 14:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    ДЗЦ

    Изменения в извещении

    ДЗЦ

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4372

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    t.belishova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белишова Татьяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектов деталей фланцевых соединений на объект строительства Установка мембранного выделения гелиевого концентрата

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.04.2019 10:00 GMT +317.04.2019 10:0017.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939222Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектов деталей фланцевых соединений на объект строительства Установка мембранного выделения гелиевого концентратаМосква

    Подведение итогов не позднее

    26.04.2019 13:0026.04.2019 13:0026.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939222Подведение итогов не позднее Поставка комплектов деталей фланцевых соединений на объект строительства Установка мембранного выделения гелиевого концентратаМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 13:0026.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939222Подведение итогов не позднее Поставка комплектов деталей фланцевых соединений на объект строительства Установка мембранного выделения гелиевого концентратаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектов деталей фланцевых соединений на объект строительства Установка мембранного выделения гелиевого концентрата

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    115 компл

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется силами поставщика по адресу: Автотранспортом - Иркутская обл. г. Усть-Кут, ул. Геологическая д.2; Железнодорожным транспортом - ст. Лена ВСЖД, код станции 927105Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    28.14.20.220

    Фланцы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект деталей фланцевых соединений К.З.(J)-80х16-09Г2С ТУ 4019-98 Ду80 Ру16МПа ст.09Г2С исполнение J, с фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Комплект деталей фланцевых соединений К.З.(J)-200х16-09Г2С ТУ 4019-98 Ду200 Ру16МПа ст.09Г2С исполнение J, с прокладками и крепежом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Комплект деталей фланцевых соединений К.З.(J)-50х16-09Г2С ТУ 4019-98 Ду50 Ру16МПа ст.09Г2С исполнение J, с прокладками и крепежом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Комплект деталей фланцевых соединений К.З.(J)-200х16-09Г2С ТУ 4019-98 Ду200 Ру16МПа ст.09Г2С исполнение J, с прокладками и крепежом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Комплект деталей фланцевых соединений К.З.(J)-50х25-09Г2С с фланцами, прокладками и крепежом ТУ 4019-98 Ду50 Ру25МПа ст.09Г2С исполнение J"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Комплект деталей фланцевых соединений К.З.(J)-80х25-09Г2С с фланцами, прокладками и крепежом ТУ 4019-98 Ду80 Ру25МПа ст.09Г2С исполнение J"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Комплект деталей фланцевых соединений К.З.(J)-700х16-09Г2С с фланцами, прокладками и крепежом ТУ 4019-98 Ду700 Ру16МПа ст.09Г2С исполнение J"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Комплект деталей фланцевых соединений К.З.(J)-1000х16-09Г2С с фланцами, прокладками и крепежом ТУ 4019-98 Ду1000 Ру16МПа ст.09Г2С исполнение J"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Комплект деталей фланцевых соединений К.З.(J)-80х16-09Г2С ТУ 4019-98 Ду80 Ру16МПа ст.09Г2С исполнение J, с фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Комплект деталей фланцевых соединений К.З.(J)-50х16-09Г2С ТУ 4019-98 Ду50 Ру16МПа ст.09Г2С исполнение J, с фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Комплект деталей фланцевых соединений К.З.(J)-80х16-09Г2С ТУ 4019-98 Ду80 Ру16МПа ст.09Г2С исполнение J, с фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Комплект деталей фланцевых соединений К.З.(J)-150х16-09Г2С ТУ 4019-98 Ду150 Ру16МПа ст.09Г2С исполнение J, с фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Комплект деталей фланцевых соединений К.З.(J)-400х16-09Г2С с фланцами, прокладками и крепежом ТУ 4019-98 Ду400 Ру16МПа ст.09Г2С исполнение J"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Комплект деталей фланцевых соединений К.З.(J)-300х16-09Г2С ТУ 4019-98 Ду300 Ру16МПа ст.09Г2С исполнение J с фланцами, прокладками и крепежом."

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Комплект деталей фланцевых соединений К.З.(J)-500х16-09Г2С с фланцами, прокладками и крепежом ТУ 4019-98 Ду500 Ру16МПа ст.09Г2С исполнение J"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Крышка фланцевая КФ.(J)-25х1,6-09Г2С ТУ 4019-98 с прокладками и крепежом Ду25 Ру1,6МПа из стали 09Г2С"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Крышка фланцевая КФ.(J)-50х2,5-09Г2С ТУ 4019-98 с прокладками и крепежом Ду50 Ру2,5МПа из стали 09Г2С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Крышка фланцевая КФ.(J)-80х2,5-09Г2С ТУ 4019-98 с прокладками и крепежом Ду80 Ру2,5МПа из стали 09Г2С"

    Кол-во: 11

    "Позиция 19"

    "Крышка фланцевая КФ.(J)-80х16,0-09Г2С ТУ 4019-98 с прокладками и крепежом Ду80 Ру16МПа из стали 09Г2С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Крышка фланцевая КФ.(J)-150х2,5-09Г2С ТУ 4019-98 с прокладками и крепежом Ду150 Ру2,5МПа из стали 09Г2С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Крышка фланцевая КФ.(J)-150х16,0-09Г2С ТУ 4019-98 с прокладками и крепежом Ду150 Ру16МПа из стали 09Г2С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Крышка фланцевая КФ.(J)-200х1,6-09Г2С ТУ 4019-98 с прокладками и крепежом Ду200 Ру1,6МПа из стали 09Г2С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Крышка фланцевая КФ.(J)-200х2,5-09Г2С ТУ 4019-98 с прокладками и крепежом Ду200 Ру2,5МПа из стали 09Г2С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Комплект деталей фланцевых соединений К.З.(J)-15х20-09Г2С с прокладками и крепежом ТУ 4019-98 Ду15 Ру20МПа ст.09Г2С исполнение J"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Комплект деталей фланцевых соединений К.З.(J)-50х16-09Г2С ТУ 4019-98 Ду50 Ру16МПа ст.09Г2С исполнение J, с фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 14

    "Позиция 26"

    "Комплект деталей фланцевых соединений К.З.(J)-50х20-09Г2С с прокладками и крепежом ТУ 4019-98 Ду50 Ру20МПа ст.09Г2С исполнение J"

    Кол-во: 5

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