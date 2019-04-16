Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по техническому сопровождению существующей системы электронного документооборота LanDocs версия 3 для АО «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко» и предприятий интегрированной структуры ракетного двигателестроения.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907701768 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по техническому сопровождению существующей системы электронного документооборота LanDocs версия 3 для АО «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко» и предприятий интегрированной структуры ракетного двигателестроения. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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