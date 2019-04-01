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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому перевооружению эксплуатационной газоконденсатной скважины № 211 куст 3 Юрхаровского НГКМ с применением капиллярного полимерно-металлического трубопровода высокого давления (КПМТ/Устьевой комплекс) и вовлечением затрубного пространства скважины в работу

    Выполнение работ по техническому перевооружению эксплуатационной газоконденсатной скважины № 211 куст 3 Юрхаровского НГКМ с применением капиллярного полимерно-металлического трубопровода высокого давления (КПМТ/Устьевой комплекс) и вовлечением затрубного пространства скважины в работу

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 09:0001.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939085Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому перевооружению эксплуатационной газоконденсатной скважины № 211 куст 3 Юрхаровского НГКМ с применением капиллярного полимерно-металлического трубопровода высокого давления (КПМТ/Устьевой комплекс) и вовлечением затрубного пространства скважины в работуНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939085

    Уникальный номер закупки

    Скв. 211 ЮНГКМ КПМТ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому перевооружению эксплуатационной газоконденсатной скважины № 211 куст 3 Юрхаровского НГКМ с применением капиллярного полимерно-металлического трубопровода высокого давления (КПМТ/Устьевой комплекс) и вовлечением затрубного пространства скважины в работу

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 17:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техзадание_Проект_ТП_КПМТ_скв._211_куст_3_ЮНГКМ.pdf

    Условия предоставления предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-00-84

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    bobrov@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бобров Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому перевооружению эксплуатационной газоконденсатной скважины № 211 куст 3 Юрхаровского НГКМ с применением капиллярного полимерно-металлического трубопровода высокого давления (КПМТ/Устьевой комплекс) и вовлечением затрубного пространства скважины в работу

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2019 09:00 GMT +301.04.2019 09:0001.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939085Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому перевооружению эксплуатационной газоконденсатной скважины № 211 куст 3 Юрхаровского НГКМ с применением капиллярного полимерно-металлического трубопровода высокого давления (КПМТ/Устьевой комплекс) и вовлечением затрубного пространства скважины в работуНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    01.04.2019 09:0001.04.2019 09:0001.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939085Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому перевооружению эксплуатационной газоконденсатной скважины № 211 куст 3 Юрхаровского НГКМ с применением капиллярного полимерно-металлического трубопровода высокого давления (КПМТ/Устьевой комплекс) и вовлечением затрубного пространства скважины в работуНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    01.04.2019 21:0001.04.2019 21:0001.04.2019 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939085Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому перевооружению эксплуатационной газоконденсатной скважины № 211 куст 3 Юрхаровского НГКМ с применением капиллярного полимерно-металлического трубопровода высокого давления (КПМТ/Устьевой комплекс) и вовлечением затрубного пространства скважины в работуНовый Уренгой

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    01.04.201901.04.2019 21:0001.04.2019 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939085Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому перевооружению эксплуатационной газоконденсатной скважины № 211 куст 3 Юрхаровского НГКМ с применением капиллярного полимерно-металлического трубопровода высокого давления (КПМТ/Устьевой комплекс) и вовлечением затрубного пространства скважины в работуНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому перевооружению эксплуатационной газоконденсатной скважины № 211 куст 3 Юрхаровского НГКМ с применением капиллярного полимерно-металлического трубопровода высокого давления (КПМТ/Устьевой комплекс) и вовлечением затрубного пространства скважины в работу

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    09.10.12.190

    Услуги, связанные с добычей нефти, газового конденсата и горючего природного газа, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по техническому перевооружению эксплуатационной газоконденсатной скважины № 211 куст 3 Юрхаровского НГКМ с применением капиллярного полимерно-металлического трубопровода высокого давления (КПМТ/Устьевой комплекс) и вовлечением затрубного пространства скважины в работу"

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