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Номер извещения
ГП939085
Уникальный номер закупки
Скв. 211 ЮНГКМ КПМТ
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому перевооружению эксплуатационной газоконденсатной скважины № 211 куст 3 Юрхаровского НГКМ с применением капиллярного полимерно-металлического трубопровода высокого давления (КПМТ/Устьевой комплекс) и вовлечением затрубного пространства скважины в работу
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 17:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-00-84
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
bobrov@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бобров Владимир Александрович
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Выполнение работ по техническому перевооружению эксплуатационной газоконденсатной скважины № 211 куст 3 Юрхаровского НГКМ с применением капиллярного полимерно-металлического трубопровода высокого давления (КПМТ/Устьевой комплекс) и вовлечением затрубного пространства скважины в работу
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 09:00 GMT +301.04.2019 09:0001.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939085Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому перевооружению эксплуатационной газоконденсатной скважины № 211 куст 3 Юрхаровского НГКМ с применением капиллярного полимерно-металлического трубопровода высокого давления (КПМТ/Устьевой комплекс) и вовлечением затрубного пространства скважины в работуНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2019 09:0001.04.2019 09:0001.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939085Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому перевооружению эксплуатационной газоконденсатной скважины № 211 куст 3 Юрхаровского НГКМ с применением капиллярного полимерно-металлического трубопровода высокого давления (КПМТ/Устьевой комплекс) и вовлечением затрубного пространства скважины в работуНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
01.04.2019 21:0001.04.2019 21:0001.04.2019 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939085Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому перевооружению эксплуатационной газоконденсатной скважины № 211 куст 3 Юрхаровского НГКМ с применением капиллярного полимерно-металлического трубопровода высокого давления (КПМТ/Устьевой комплекс) и вовлечением затрубного пространства скважины в работуНовый Уренгой
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
01.04.201901.04.2019 21:0001.04.2019 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939085Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому перевооружению эксплуатационной газоконденсатной скважины № 211 куст 3 Юрхаровского НГКМ с применением капиллярного полимерно-металлического трубопровода высокого давления (КПМТ/Устьевой комплекс) и вовлечением затрубного пространства скважины в работуНовый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому перевооружению эксплуатационной газоконденсатной скважины № 211 куст 3 Юрхаровского НГКМ с применением капиллярного полимерно-металлического трубопровода высокого давления (КПМТ/Устьевой комплекс) и вовлечением затрубного пространства скважины в работу
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
09.10.12.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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