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Номер извещения
31907701810
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Капитальный ремонт строительной части зданий трансформаторных подстанций
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 17:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
Почтовый адрес
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
Контактный телефон
+7 8342 35-77-87
Факс
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Адрес электронной почты
oziletp@tfwatt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маслова Елена Олеговна
Место рассмотрения предложений
Саранск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по капитальному ремонту строительной части зданий трансформаторных подстанций
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по капитальному ремонту строительной части зданий трансформаторных подстанций
Начальная цена
2 953 785,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл.ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. СаранскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТФ ВАТТ
Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ
Адрес местонахождения
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
41.20.40.000
43.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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