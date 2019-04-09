Капитальный ремонт строительной части зданий трансформаторных подстанций

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия и порядок оплаты: в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ / Условия выполнения работ: со дня заключения Договора по 29 ноября 2019 г. включительно