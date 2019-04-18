Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за оказанные услуги осуществляется ежемесячно в форме безналичного расчета. Оператор связи до 05 числа месяца, следующего за отчетным направляет Абоненту счет, Акт и счет-фактуру на электронную почту- v.tataurov@rossiya-airlines.com, y.maksimenko@rossiya-airlines.com оригиналы высылаются заказным письмом по адресу: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д.18 кор.4. Абонент обязан произвести оплату услуг до 25 числа месяца, следующего за отчетным, на основании выставленного Оператором счета