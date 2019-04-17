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Номер извещения
31907702336
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на разработку проектной документации по объекту: «Устранение «узких» мест на основных направлениях транспортных коридоров в Московской агломерации. Строительство транспортной развязки на пересечении А-113 Строящейся Центральной кольцевой автомобильной дороги (Московская область) пускового комплекса №5 с Волоколамским шоссе» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 18:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Почтовый адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Контактный телефон
+7 495 727-11-95 доб. 5922
Факс
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Адрес электронной почты
avtodorzakupky@russianhighways.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шувалова Нина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Разработка проектной документации по объекту «Устранение «узких» мест на основных направлениях транспортных коридоров в Московской агломерации. Строительство транспортной развязки на пересечении А-113 Строящейся Центральной кольцевой автомобильной дороги (Московская область) пускового комплекса №5 с Волоколамским шоссе»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.05.201917.05.2019 23:5917.05.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907702336Подведение итогов не позднее Разработка проектной документации по объекту «Устранение «узких» мест на основных направлениях транспортных коридоров в Московской агломерации. Строительство транспортной развязки на пересечении А-113 Строящейся Центральной кольцевой автомобильной дороги (Московская область) пускового комплекса №5 с Волоколамским шоссе»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектной документации по объекту «Устранение «узких» мест на основных направлениях транспортных коридоров в Московской агломерации. Строительство транспортной развязки на пересечении А-113 Строящейся Центральной кольцевой автомобильной дороги (Московская область) пускового комплекса №5 с Волоколамским шоссе»
Начальная цена
69 882 520,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 397 650,40 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР
Все закупки и тендеры ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР
Адрес местонахождения
127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, 9
41.10.10.000
41.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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