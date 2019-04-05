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    Главная / Торги / Предложение делать оферты (ПДО)/ Solicitation to offer (STO) Поставка оборудования/ Equipment delivery

    Предложение делать оферты (ПДО)/ Solicitation to offer (STO) Поставка оборудования/ Equipment delivery

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907701871Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования/ Equipment deliveryМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907701871

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предложение делать оферты (ПДО)/ Solicitation to offer (STO) Поставка оборудования/ Equipment delivery

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 17:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Юридический адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Почтовый адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Контактный телефон

    +7 3532 37-68-47 доб. 1430

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tefimova@atechnics.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефимова Татьяна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Аппараты летательные и космические и соответствующее оборудование

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования/ Equipment delivery

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 16:0011.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907701871Подведение итогов не позднее Поставка оборудования/ Equipment deliveryМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования/ Equipment delivery

    Начальная цена

    38 000,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ/ Under TT

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Для резидентов Российской Федерации - 460049, Россия, Оренбургcкая область, Оренбургский район, Аэропорт. For non-residents of Russian Federation- according to the contractРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты/ Payment terms: в соответствии с договором / according to the contract Срок поставки товара/ Lead time: указать минимально возможный/ indicate the lowest possible
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Адрес местонахождения

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Классификатор ОКПД2

    30.30.50.110

    Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    30.30

    Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "CS-710-245"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "CS-710-187"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "CS-710-186"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "439006019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "439006018"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "CS-710-526"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "CS-710-585"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "CS-710-596"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "CS-710-132"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "CS-710-131"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "CS-710-165"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "CS-710-249"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "CS-710-239"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "CS-710-210"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "CS-710-214"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "CS-710-138"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "235677"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "439009074"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "CS-710-510"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "CS-800-08_07"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "439109013"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "439005063"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "439005062"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "3575-1320-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "3575-0948-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "CS-710-107"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "CS-710-338"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "CS-710-194"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "CS-710-248"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "CS-710-246"

    Кол-во: 1

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