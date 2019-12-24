www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП939079
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка КиП: поверхностные датчики температуры, датчики температуры для глубокого вакуума, гермопроходники по проекту ИТЭР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Дата публикации
28.03.2019 16:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 2467
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
sergei.denisov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Денисов Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Балашиха
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка КиП в количестве и по требованиям, установленным в технических требованиях. Расчеты строго по счетам, открытым в территориальном отделении Управления Федерального Казначейства.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2019 08:00 GMT +324.12.2019 08:0024.12.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939079Дата и время окончания срока приема заявок Закупка КиП в количестве и по требованиям, установленным в технических требованиях. Расчеты строго по счетам, открытым в территориальном отделении Управления Федерального Казначейства.Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2019 08:0024.12.2019 08:0024.12.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939079Дата и время вскрытия заявок Закупка КиП в количестве и по требованиям, установленным в технических требованиях. Расчеты строго по счетам, открытым в территориальном отделении Управления Федерального Казначейства.Балашиха
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.02.202028.02.2020 15:0028.02.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939079Подведение итогов не позднее Закупка КиП в количестве и по требованиям, установленным в технических требованиях. Расчеты строго по счетам, открытым в территориальном отделении Управления Федерального Казначейства.Балашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка КиП в количестве и по требованиям, установленным в технических требованиях. Расчеты строго по счетам, открытым в территориальном отделении Управления Федерального Казначейства.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в полном объеме в соответствии с техническими требованиями
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. БалашихаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
26.51.52
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.