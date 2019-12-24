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    Главная / Торги / Закупка КиП: поверхностные датчики температуры, датчики температуры для глубокого вакуума, гермопроходники по проекту ИТЭР

    Закупка КиП: поверхностные датчики температуры, датчики температуры для глубокого вакуума, гермопроходники по проекту ИТЭР

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2019 08:0024.12.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939079Дата и время окончания срока приема заявок Закупка КиП в количестве и по требованиям, установленным в технических требованиях. Расчеты строго по счетам, открытым в территориальном отделении Управления Федерального Казначейства.БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939079

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка КиП: поверхностные датчики температуры, датчики температуры для глубокого вакуума, гермопроходники по проекту ИТЭР

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Дата публикации

    28.03.2019 16:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТТ 11-2019_Instrumentation_TT_1_6

    Appendix3_QC and Management_Specification_сlean_27.06.2018 R1

    Изменения в извещении

    Check-list Instrumentation Test Tank

    Договор поставки ITER_УПО_12.07.2018_final

    ГП939079_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2467

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    sergei.denisov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Денисов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка КиП в количестве и по требованиям, установленным в технических требованиях. Расчеты строго по счетам, открытым в территориальном отделении Управления Федерального Казначейства.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2019 08:00 GMT +324.12.2019 08:0024.12.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939079Дата и время окончания срока приема заявок Закупка КиП в количестве и по требованиям, установленным в технических требованиях. Расчеты строго по счетам, открытым в территориальном отделении Управления Федерального Казначейства.Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2019 08:0024.12.2019 08:0024.12.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939079Дата и время вскрытия заявок Закупка КиП в количестве и по требованиям, установленным в технических требованиях. Расчеты строго по счетам, открытым в территориальном отделении Управления Федерального Казначейства.Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.202028.02.2020 15:0028.02.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939079Подведение итогов не позднее Закупка КиП в количестве и по требованиям, установленным в технических требованиях. Расчеты строго по счетам, открытым в территориальном отделении Управления Федерального Казначейства.Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка КиП в количестве и по требованиям, установленным в технических требованиях. Расчеты строго по счетам, открытым в территориальном отделении Управления Федерального Казначейства.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в полном объеме в соответствии с техническими требованиями

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. БалашихаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчеты строго по счетам, открытым в территориальном отделении Управления Федерального Казначейства.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    26.51.52

    Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/787269/name/5fbfb01e1aea84.61204408

    26.11.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КиП в соответствии с техническими требованиями"

    Кол-во: 1

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