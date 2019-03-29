Поставка Швеллер 24П ГОСТ 8240 г/к Ст3 = 20тн. Материал должен быть новый не лежалый (лежалый материал приниматься не будет) с доставкой Новорижское шоссе в районе деревни Воронки 55.800977, 37.283342 (схема во вложении) , согласно ГОСТу. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. дата поставки до 01.04.2019 пост оплата.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП939077 Уникальный номер закупки 881 Номер закупки Наименование закупки Поставка Швеллер 24П ГОСТ 8240 г/к Ст3 = 20тн. Материал должен быть новый не лежалый (лежалый материал приниматься не будет) с доставкой Новорижское шоссе в районе деревни Воронки 55.800977, 37.283342 (схема во вложении) , согласно ГОСТу. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. дата поставки до 01.04.2019 пост оплата. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция

Все закупки и тендеры Реконструкция Юридический адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Почтовый адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Контактный телефон +7 495 660-91-91 доб. 208 Факс +7 495 660-91-91 Адрес электронной почты natalia.anoshkina@mega-stroy.su Ф.И.О. контактного лица Аношкина Наталья Генадьевна Место рассмотрения предложений Домодедово Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru