Закупка труб б/у с мехочисткой и доставкой на объект в апреле 2019 для нужд АО МСУ-1

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП939069 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Закупка труб б/у с мехочисткой и доставкой на объект в апреле 2019 для нужд АО МСУ-1 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1

Все закупки и тендеры АО МСУ-1 Юридический адрес 140005, ОБЛ МОСКОВСКАЯ50, Г ЛЮБЕРЦЫ, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 15А, ЭТАЖ 11, ПОМЕЩЕНИЕ 19 Почтовый адрес 140005, ОБЛ МОСКОВСКАЯ50, Г ЛЮБЕРЦЫ, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 15А, ЭТАЖ 11, ПОМЕЩЕНИЕ 19 Контактный телефон +7 499 226-40-55 Факс -- Адрес электронной почты vlasovpb@mcy-1.ru Ф.И.О. контактного лица Власов Павел Борисович Место рассмотрения предложений Люберцы Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

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