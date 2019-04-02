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Номер извещения
ГП939069
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка труб б/у с мехочисткой и доставкой на объект в апреле 2019 для нужд АО МСУ-1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 16:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
140005, ОБЛ МОСКОВСКАЯ50, Г ЛЮБЕРЦЫ, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 15А, ЭТАЖ 11, ПОМЕЩЕНИЕ 19
Почтовый адрес
140005, ОБЛ МОСКОВСКАЯ50, Г ЛЮБЕРЦЫ, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 15А, ЭТАЖ 11, ПОМЕЩЕНИЕ 19
Контактный телефон
+7 499 226-40-55
Факс
--
Адрес электронной почты
vlasovpb@mcy-1.ru
Ф.И.О. контактного лица
Власов Павел Борисович
Место рассмотрения предложений
Люберцы
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Закупка труб б/у мехочистка с доставкой до объекта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2019 17:00 GMT +302.04.2019 17:0002.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939069Дата и время окончания срока приема заявок Закупка труб б/у мехочистка с доставкой до объектаЛюберцы
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2019 17:0002.04.2019 17:0002.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939069Дата и время вскрытия заявок Закупка труб б/у мехочистка с доставкой до объектаЛюберцы
Подведение итогов не позднее
17.04.2019 17:0017.04.2019 17:0017.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939069Подведение итогов не позднее Закупка труб б/у мехочистка с доставкой до объектаЛюберцы
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка труб б/у мехочистка с доставкой до объекта
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно проекта
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно рассылкиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МСУ-1
Все закупки и тендеры АО МСУ-1
Адрес местонахождения
140005, ОБЛ МОСКОВСКАЯ50, Г ЛЮБЕРЦЫ, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 15А, ЭТАЖ 11, ПОМЕЩЕНИЕ 19
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 11.057
Кол-во: 200
Кол-во: 11.325
Кол-во: 10.463
Кол-во: 6.274
Кол-во: 11.057
Кол-во: 484.131
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 292.81
Кол-во: 292.81
Кол-во: 10.986
Кол-во: 510
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