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    Главная / Торги / Поставка поковок для заказов 2028120, 119

    Поставка поковок для заказов 2028120, 119

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.04.2019 17:0016.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939070Дата и время окончания срока приема заявок Поставка поковок для заказов 2028120, 119ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939070

    Уникальный номер закупки

    169-562/19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка поковок для заказов 2028120, 119

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 16:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    чертежи поковок 119

    чертежи поковок 120

    Поставка поковок для заказов 2028120 119

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-07-34

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    a.v.shamanaev@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шаманаев Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка поковок для заказов 2028120, 119

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.04.2019 17:00 GMT +316.04.2019 17:0016.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939070Дата и время окончания срока приема заявок Поставка поковок для заказов 2028120, 119Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    16.04.2019 17:0016.04.2019 17:0016.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939070Дата и время вскрытия заявок Поставка поковок для заказов 2028120, 119Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    30.05.2019 08:0030.05.2019 08:0030.05.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939070Подведение итогов не позднее Поставка поковок для заказов 2028120, 119Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.05.201930.05.2019 08:0030.05.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939070Подведение итогов не позднее Поставка поковок для заказов 2028120, 119Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка поковок для заказов 2028120, 119

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    товар поставляются в полном объеме в соответствии с запросом отклонения не допускаются

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО УралхиммашРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    поставщик осуществляет доставку товара покупателю договор в редакции ПАО Уралхиммаш
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    25.5

    Услуги по ковке, прессованию, штамповке и профилированию листового металла; услуги по производству изделий методом порошковой металлургии

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поковки"

    Кол-во: 0

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