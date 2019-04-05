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    Главная / Торги / Ремонтные, кровельные работы.

    Ремонтные, кровельные работы.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939066Дата и время окончания срока приема заявок Ремонтные, кровельные работы. Сабинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939066

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонтные, кровельные работы.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 16:26

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ ТРАНЗИТСИТИ
    Все закупки и тендеры ТК «ТранзитСити»

    Юридический адрес

    422060, РЕСП ТАТАРСТАН, Р-Н САБИНСКИЙ, ПГТ БОГАТЫЕ САБЫ, УЛ А.КАРИМУЛЛИНА, 32, 3

    Почтовый адрес

    422060, РЕСП ТАТАРСТАН, Р-Н САБИНСКИЙ, ПГТ БОГАТЫЕ САБЫ, УЛ А.КАРИМУЛЛИНА, 32, 3

    Контактный телефон

    +7 843 222-85-60

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    GulnazGG@tcoil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галямова Гульназ Габдулхаковна

    Место рассмотрения предложений

    Сабинский район

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонтные, кровельные работы.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 12:00 GMT +305.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939066Дата и время окончания срока приема заявок Ремонтные, кровельные работы. Сабинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939066Дата и время вскрытия заявок Ремонтные, кровельные работы. Сабинский район

    Подведение итогов не позднее

    08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939066Подведение итогов не позднее Ремонтные, кровельные работы. Сабинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939066Подведение итогов не позднее Ремонтные, кровельные работы. Сабинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонтные, кровельные работы.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 объекта. Контакты для связи Галямова Гульназ 89063265400 / Мингачев Ринат Мансурович 89625688279 (руководитель отдела проектирования)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТК «ТранзитСити»
    Все закупки и тендеры ТК «ТранзитСити»

    Адрес местонахождения

    422060, РЕСП ТАТАРСТАН, Р-Н САБИНСКИЙ, ПГТ БОГАТЫЕ САБЫ, УЛ А.КАРИМУЛЛИНА, 32, 3

    Классификатор ОКПД2

    43.91.1

    Работы кровельные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонтные, кровельные работы МТАЗС "377 км, Нижегород. область."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Ремонтные, кровельные работы МТАЗС "Большая Ельня" Нижегород. область."

    Кол-во: 1

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Регион:
    Тверская область
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