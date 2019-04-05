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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП939066
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонтные, кровельные работы.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 16:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
422060, РЕСП ТАТАРСТАН, Р-Н САБИНСКИЙ, ПГТ БОГАТЫЕ САБЫ, УЛ А.КАРИМУЛЛИНА, 32, 3
Почтовый адрес
422060, РЕСП ТАТАРСТАН, Р-Н САБИНСКИЙ, ПГТ БОГАТЫЕ САБЫ, УЛ А.КАРИМУЛЛИНА, 32, 3
Контактный телефон
+7 843 222-85-60
Факс
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Адрес электронной почты
GulnazGG@tcoil.ru
Ф.И.О. контактного лица
Галямова Гульназ Габдулхаковна
Место рассмотрения предложений
Сабинский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонтные, кровельные работы.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 12:00 GMT +305.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939066Дата и время окончания срока приема заявок Ремонтные, кровельные работы. Сабинский район
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939066Дата и время вскрытия заявок Ремонтные, кровельные работы. Сабинский район
Подведение итогов не позднее
08.04.2019 12:0008.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939066Подведение итогов не позднее Ремонтные, кровельные работы. Сабинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонтные, кровельные работы.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 объекта. Контакты для связи Галямова Гульназ 89063265400 / Мингачев Ринат Мансурович 89625688279 (руководитель отдела проектирования)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТК «ТранзитСити»
Все закупки и тендеры ТК «ТранзитСити»
Адрес местонахождения
422060, РЕСП ТАТАРСТАН, Р-Н САБИНСКИЙ, ПГТ БОГАТЫЕ САБЫ, УЛ А.КАРИМУЛЛИНА, 32, 3
43.91.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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