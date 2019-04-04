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Номер извещения
31907701580
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка листов Б-ПН-НО-160,0 ГОСТ 19903-2015 сталь 265-09Г2С-5(14,15) ГОСТ 19281-2014
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 16:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-73-55
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
onr940@iskra.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Обухова Наталья Рашидовна
Место рассмотрения предложений
614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка листов Б-ПН-НО-160,0 ГОСТ 19903-2015 сталь 265-09Г2С-5(14,15) ГОСТ 19281-2014
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка листов Б-ПН-НО-160,0 ГОСТ 19903-2015 сталь 265-09Г2С-5(14,15) ГОСТ 19281-2014
Начальная цена
14 952 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
149 520,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
24.10.35.000
24.10.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 178
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