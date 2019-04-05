Открытый запрос предложений в электронной форме на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2019 год по группе компаний «РЭП Холдинг»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП939065 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений в электронной форме на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2019 год по группе компаний «РЭП Холдинг» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество РЭП Холдинг

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