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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП939065
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2019 год по группе компаний «РЭП Холдинг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 16:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Контактный телефон
+7 812 448-22-09 доб. 3257
Факс
+7 812 412-64-84
Адрес электронной почты
s.antonova@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Антонова Светлана Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2019 год по группе компаний «РЭП Холдинг»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 13:00 GMT +305.04.2019 13:0005.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939065Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2019 год по группе компаний «РЭП Холдинг»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 13:0005.04.2019 13:0005.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939065Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2019 год по группе компаний «РЭП Холдинг»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 18:0005.04.2019 18:0005.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939065Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2019 год по группе компаний «РЭП Холдинг»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2019 год по группе компаний «РЭП Холдинг»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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