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Номер извещения
31907701337
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трубы НКТ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 16:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628671, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ЛАНГЕПАС, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 11В, КАБИНЕТ 30
Почтовый адрес
628671, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ЛАНГЕПАС, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 11В, КАБИНЕТ 30
Контактный телефон
+7 34669 2-14-59
Факс
+7 34669 2-97-88
Адрес электронной почты
rvoichenko@promit-langepas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Войченко Руслана Александровна
Место рассмотрения предложений
Лангепас
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трубы НКТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 15:00 GMT +304.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907701337Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы НКТЛангепас
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 13:0005.04.2019 13:0005.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907701337Дата и время вскрытия заявок Поставка трубы НКТЛангепас
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубы НКТ
Начальная цена
577 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
42шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Лангепас, ВОС-8000.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПРОМИНФОРМ ТЕХНОЛОГИИ
Все закупки и тендеры ПРОМИНФОРМ ТЕХНОЛОГИИ
Адрес местонахождения
628671, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ЛАНГЕПАС, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 11В, КАБИНЕТ 30
24.20.12.120
24.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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