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    Главная / Торги / Серверное оборудование Cisco netapp

    Серверное оборудование Cisco netapp

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939064Дата и время окончания срока приема заявок Серверное оборудование Cisco netappСабинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939064

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Серверное оборудование Cisco netapp

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 16:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    спецификация

    Условия

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ ТРАНЗИТСИТИ
    Все закупки и тендеры ТК «ТранзитСити»

    Юридический адрес

    422060, РЕСП ТАТАРСТАН, Р-Н САБИНСКИЙ, ПГТ БОГАТЫЕ САБЫ, УЛ А.КАРИМУЛЛИНА, 32, 3

    Почтовый адрес

    422060, РЕСП ТАТАРСТАН, Р-Н САБИНСКИЙ, ПГТ БОГАТЫЕ САБЫ, УЛ А.КАРИМУЛЛИНА, 32, 3

    Контактный телефон

    +7 917 265-35-05

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    it@tcoil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексей - -

    Место рассмотрения предложений

    Сабинский район

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Серверное оборудование Cisco netapp

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2019 12:00 GMT +304.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939064Дата и время окончания срока приема заявок Серверное оборудование Cisco netappСабинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    04.04.2019 12:0004.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939064Дата и время вскрытия заявок Серверное оборудование Cisco netappСабинский район

    Подведение итогов не позднее

    05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939064Подведение итогов не позднее Серверное оборудование Cisco netappСабинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939064Подведение итогов не позднее Серверное оборудование Cisco netappСабинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Серверное оборудование Cisco netapp

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Обязателен монтаж и настройка оборудования у Заказчика Наличие у поставщика авторизационного письма от производителя оборудования Поставка только по полной спецификации, предложения, частично совпадающие со спецификацией, не рассматриваются Контакты: Наталья 89172653505/ По техническим вопросам, Алексей 89600447272 элект.почта it@tcoil.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Казань, ул. Аделя Кутуя 86вРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    -
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТК «ТранзитСити»
    Все закупки и тендеры ТК «ТранзитСити»

    Адрес местонахождения

    422060, РЕСП ТАТАРСТАН, Р-Н САБИНСКИЙ, ПГТ БОГАТЫЕ САБЫ, УЛ А.КАРИМУЛЛИНА, 32, 3

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Серверное оборудование Cisco netapp"

    Кол-во: 1

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