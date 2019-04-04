Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Обязателен монтаж и настройка оборудования у Заказчика Наличие у поставщика авторизационного письма от производителя оборудования Поставка только по полной спецификации, предложения, частично совпадающие со спецификацией, не рассматриваются Контакты: Наталья 89172653505/ По техническим вопросам, Алексей 89600447272 элект.почта it@tcoil.ru