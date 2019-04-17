Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на разработку проектной документации по объекту «Устранение «узких» мест на основных направлениях транспортных коридоров в Московской агломерации. Строительство транспортной развязки на пересечении А-113 Строящейся Центральной кольцевой автомобильной дороги (Московская область) пускового комплекса №5 с автомобильной дорогой «ММК – Рычково-Истра» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907701502 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на разработку проектной документации по объекту «Устранение «узких» мест на основных направлениях транспортных коридоров в Московской агломерации. Строительство транспортной развязки на пересечении А-113 Строящейся Центральной кольцевой автомобильной дороги (Московская область) пускового комплекса №5 с автомобильной дорогой «ММК – Рычково-Истра» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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