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    Главная / Торги / Поставка трубы ПЭ

    Поставка трубы ПЭ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907701298Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы ПЭЛангепасПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907701298

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трубы ПЭ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 16:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Анкета участника

    Заявка на участие

    Извещение

    Образец договора

    Пакет необходимых документов

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
    Все закупки и тендеры ПРОМИНФОРМ ТЕХНОЛОГИИ

    Юридический адрес

    628671, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ЛАНГЕПАС, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 11В, КАБИНЕТ 30

    Почтовый адрес

    628671, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ЛАНГЕПАС, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 11В, КАБИНЕТ 30

    Контактный телефон

    +7 34669 2-14-59

    Факс

    +7 34669 2-97-88

    Адрес электронной почты

    rvoichenko@promit-langepas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Войченко Руслана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Лангепас

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубы ПЭ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2019 15:00 GMT +304.04.2019 15:0004.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907701298Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы ПЭЛангепас

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907701298Дата и время вскрытия заявок Поставка трубы ПЭЛангепас

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907701298Подведение итогов не позднее Поставка трубы ПЭЛангепас

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубы ПЭ

    Начальная цена

    546 155,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 услуга

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Лангепас, ул.Молодежная 10.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка Товара осуществляется силами Поставщика: со дня заключения Договора до 10.05.2019 года, по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Лангепас, ул.Молодежная 10. Оплата Товара по настоящему Договору осуществляется в течение 30 календарных дней со дня поставки Товара, на основании выставленных счетов-фактур и накладных путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПРОМИНФОРМ ТЕХНОЛОГИИ
    Все закупки и тендеры ПРОМИНФОРМ ТЕХНОЛОГИИ

    Адрес местонахождения

    628671, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ЛАНГЕПАС, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 11В, КАБИНЕТ 30

    Классификатор ОКПД2

    22.21.21.129

    Трубы полимерные жесткие прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей"

    Кол-во: 0

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