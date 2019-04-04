Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка Товара осуществляется силами Поставщика: со дня заключения Договора до 10.05.2019 года, по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Лангепас, ул.Молодежная 10. Оплата Товара по настоящему Договору осуществляется в течение 30 календарных дней со дня поставки Товара, на основании выставленных счетов-фактур и накладных путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.