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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Средства индивидуальной защиты"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Средства индивидуальной защиты"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.04.2019 11:5912.04.2019 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907708363Дата и время окончания срока приема заявок ОбувьСогласно документации по проведению запроса предложенийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907708363

    Уникальный номер закупки

    221192

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Средства индивидуальной защиты"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 14:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о изменении проведения запроса предложений №221 192.pdf

    Изменения в извещении

    Документация о запросе предложений в электронной форме №221 192 (редакция №1).docx

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №221 192 (редакция №1).docx

    Техническое задание по запросу предложений № 221 192 ЛОТ № 1 (редакция №1).docx

    Форма Коммерческого предложения № 221 192 ЛОТ № 1 (редакция №1).xlsx

    Форма описания поставляемого товара № 221 192 ЛОТ № 1.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Дарья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению запроса предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Обувь

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Обувь

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.04.201917.04.2019 12:0017.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907708363Подведение итогов не позднее ОбувьСогласно документации по проведению запроса предложений

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обувь

    Начальная цена

    169 000,42

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК

    Адрес местонахождения

    398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ М.И. НЕДЕЛИНА, 25,

    398059

    Классификатор ОКПД2

    15.20

    Обувь

    Классификатор ОКВЭД2

    15.20

    Производство обуви

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ботинки мужские кожаные для сварочных работ"

    Кол-во: 52

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