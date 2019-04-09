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    Главная / Торги / Поставка запорно-регулирующей арматуры.

    Поставка запорно-регулирующей арматуры.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 13:0009.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939062Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорно-регулирующей арматуры.Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939062

    Уникальный номер закупки

    065-ЗП/19-138

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запорно-регулирующей арматуры.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 16:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    ТЗ

    Опросные листы ОЛ2 ОЛ3 ОЛ4

    Изменения в извещении

    Ф.2. Коммерческое предложение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Юридический адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    Почтовый адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Контактный телефон

    +7 34949 3-21-00 доб. 1068

    Факс

    +7 34949 3-21-00

    Адрес электронной почты

    o.nelyubova@northgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нелюбова Ольга Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запорно-регулирующей арматуры.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.04.2019 13:00 GMT +309.04.2019 13:0009.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939062Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорно-регулирующей арматуры.Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    09.04.2019 13:0009.04.2019 13:0009.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939062Дата и время вскрытия заявок Поставка запорно-регулирующей арматуры.Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    22.04.2019 15:3022.04.2019 15:3022.04.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939062Подведение итогов не позднее Поставка запорно-регулирующей арматуры.Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.04.201922.04.2019 15:3022.04.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939062Подведение итогов не позднее Поставка запорно-регулирующей арматуры.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запорно-регулирующей арматуры.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, Надымский районРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условиям договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Закрытое акционерное общество Нортгаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Адрес местонахождения

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Классификатор ОКПД2

    28.9

    Оборудование специального назначения прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка запорно-регулирующей арматуры."

    Кол-во: 17

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