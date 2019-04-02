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Номер извещения
ГП939058
Уникальный номер закупки
276
Наименование закупки
на право заключения договора на поставку вакуумных спецмашин для сбора противообледенительной жидкости для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 16:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Почтовый адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
Контактный телефон
+7 925 233-68-39
Факс
--
Адрес электронной почты
TenderShH@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Беднов Максим Михайлович,mm.bednov@svo.aero
Место рассмотрения предложений
141425, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706
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Заключение договора на поставку вакуумных спецмашин для сбора противообледенительной жидкости для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939058Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку вакуумных спецмашин для сбора противообледенительной жидкости для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»141425, Московская область, г. Химки, ул. Авиационная, владение 8. (здание «Аэроплаза»), каб. 706
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку вакуумных спецмашин для сбора противообледенительной жидкости для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»
Начальная цена
810 000,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием (РАЗДЕЛ 8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141400, Московская обл., город Химки, территория аэропорта Шереметьево, Служба спецтранспортаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
Адрес местонахождения
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505
29.10
45.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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