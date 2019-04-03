Запрос предложений на право заключения договора на поставку Спецобуви для нужд ГК АРКС

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Запрос предложений на право заключения договора на поставку Спецобуви для нужд ГК АРКС

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

ИФСК АРКС Все закупки и тендеры ИФСК АРКС

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Сапоги ПВХ Соответствие ГОСТ 12.4.162-85, ТУ 2595-001-50290598-02, ТР ТС 019/2011, (позиция 8. из ТЗ)" Кол-во: 1601

"Позиция 2" "Полуботинки кожаные, (позиция 7. из ТЗ)" Кол-во: 65

"Позиция 3" "Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве (от рисков электрической дуги), (позиция 5. из ТЗ)" Кол-во: 70

"Позиция 4" "Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (ботинки сварщика), (позиция 4. из ТЗ)" Кол-во: 116

"Позиция 5" "Сапоги кожаные с защитным подноском на термополиуретановой подошве (позиция 2. из ТЗ)" Кол-во: 1884