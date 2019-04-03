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    Главная / Торги / Запрос предложений на право заключения договора на поставку Спецобуви для нужд ГК АРКС

    Запрос предложений на право заключения договора на поставку Спецобуви для нужд ГК АРКС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 16:0003.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939086Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на право заключения договора на поставку Спецобуви для нужд ГК АРКСАдминистративные округа г Москвы/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939086

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на право заключения договора на поставку Спецобуви для нужд ГК АРКС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 17:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация__обувь.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС
    Все закупки и тендеры ИФСК АРКС

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Контактный телефон

    +7 495 642-05-20 доб. 1466

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    n.erohina@arks.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ерохина Нина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы/

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Обувь

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на право заключения договора на поставку Спецобуви для нужд ГК АРКС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.04.2019 16:00 GMT +303.04.2019 16:0003.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939086Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на право заключения договора на поставку Спецобуви для нужд ГК АРКСАдминистративные округа г Москвы/

    Дата и время вскрытия заявок

    03.04.2019 16:0003.04.2019 16:0003.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939086Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на право заключения договора на поставку Спецобуви для нужд ГК АРКСАдминистративные округа г Москвы/

    Подведение итогов не позднее

    26.04.2019 23:5926.04.2019 23:5926.04.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939086Подведение итогов не позднее Запрос предложений на право заключения договора на поставку Спецобуви для нужд ГК АРКСАдминистративные округа г Москвы/

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 23:5926.04.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939086Подведение итогов не позднее Запрос предложений на право заключения договора на поставку Спецобуви для нужд ГК АРКСАдминистративные округа г Москвы/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на право заключения договора на поставку Спецобуви для нужд ГК АРКС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИФСК АРКС
    Все закупки и тендеры ИФСК АРКС

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Классификатор ОКПД2

    19.30.11.186

    Сапоги специальные маслобензостойкие

    15.20.32.129

    Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки

    15.20.32.126

    Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур

    15.20.32.123

    Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли

    15.20.32.122

    Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий

    Классификатор ОКВЭД2

    15.2

    Производство обуви

    Документация лота

    28.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сапоги ПВХ Соответствие ГОСТ 12.4.162-85, ТУ 2595-001-50290598-02, ТР ТС 019/2011, (позиция 8. из ТЗ)"

    Кол-во: 1601

    "Позиция 2"

    "Полуботинки кожаные, (позиция 7. из ТЗ)"

    Кол-во: 65

    "Позиция 3"

    "Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве (от рисков электрической дуги), (позиция 5. из ТЗ)"

    Кол-во: 70

    "Позиция 4"

    "Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (ботинки сварщика), (позиция 4. из ТЗ)"

    Кол-во: 116

    "Позиция 5"

    "Сапоги кожаные с защитным подноском на термополиуретановой подошве (позиция 2. из ТЗ)"

    Кол-во: 1884

    "Позиция 6"

    "Ботинки кожаные мужские/женские с защитным подноском на термополиуретановой подошве, (позиция 1. из ТЗ)"

    Кол-во: 972

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