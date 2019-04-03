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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП939086
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения договора на поставку Спецобуви для нужд ГК АРКС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 17:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
Контактный телефон
+7 495 642-05-20 доб. 1466
Факс
--
Адрес электронной почты
n.erohina@arks.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ерохина Нина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы/
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на право заключения договора на поставку Спецобуви для нужд ГК АРКС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 16:00 GMT +303.04.2019 16:0003.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939086Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на право заключения договора на поставку Спецобуви для нужд ГК АРКСАдминистративные округа г Москвы/
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 16:0003.04.2019 16:0003.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939086Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на право заключения договора на поставку Спецобуви для нужд ГК АРКСАдминистративные округа г Москвы/
Подведение итогов не позднее
26.04.2019 23:5926.04.2019 23:5926.04.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939086Подведение итогов не позднее Запрос предложений на право заключения договора на поставку Спецобуви для нужд ГК АРКСАдминистративные округа г Москвы/
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на право заключения договора на поставку Спецобуви для нужд ГК АРКС
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИФСК АРКС
Все закупки и тендеры ИФСК АРКС
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
19.30.11.186
15.20.32.129
15.20.32.126
15.20.32.123
15.20.32.122
15.2
Документация лота
Кол-во: 1601
Кол-во: 65
Кол-во: 70
Кол-во: 116
Кол-во: 1884
Кол-во: 972
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