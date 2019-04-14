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Номер извещения
31907701398
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Электронный аукцион на право заключения договора на поставку канцелярских товаров.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 16:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38
Почтовый адрес
603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38
Контактный телефон
+7 831 292-89-11
Факс
Адрес электронной почты
pni@soc.avto.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ефимов Владислав Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
город Нижний Новгород
Закупки и тендеры Бумага газетная, бумага ручного отлива и прочая бумага немелованная или картон для графических целей
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.04.2019 23:59 GMT +314.04.2019 23:5914.04.2019 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907701398Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаровгород Нижний Новгород
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.04.2019 18:0015.04.2019 18:0015.04.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907701398Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка канцелярских товаровгород Нижний Новгород
Дата и время проведения
18.04.2019 10:3018.04.2019 10:3018.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время проведения 31907701398Дата и время проведения Поставка канцелярских товаровгород Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
24.04.2019 11:0524.04.2019 11:0524.04.2019 11:05Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907701398Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаровгород Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров
Начальная цена
113 294,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество в соответствии с техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Космическая, д. 38Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
Адрес местонахождения
603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38
17.12.14.110
17.12.1
Документация лота
Кол-во: 20
Кол-во: 80
Кол-во: 30
Кол-во: 100
Кол-во: 150
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 25
Кол-во: 7
Кол-во: 15
Кол-во: 150
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 60
Кол-во: 300
Кол-во: 100
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