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Номер извещения
ГП939049
Уникальный номер закупки
1905-А-ВЦ
Наименование закупки
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Саратовская область, Оренбургская область)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 15:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 510
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
o.danilin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Данилин Олег Владимирович
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Саратовская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.04.2019 09:00 GMT +325.04.2019 09:0025.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939049Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Саратовская область)Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 09:0029.04.2019 09:0029.04.2019 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939049Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Саратовская область)Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
30.04.2019 09:0030.04.2019 09:0030.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939049Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Саратовская область)Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 09:0006.05.2019 09:0006.05.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939049Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Саратовская область)Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Саратовская область)
Начальная цена
64,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
99 596,80 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1556,2 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Саратовская область, г. Балашов, п. Балашов-3, д. 2/196 (открытая территория).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Оренбургская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.04.2019 09:00 GMT +325.04.2019 09:0025.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939049Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Оренбургская область) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 09:0029.04.2019 09:0029.04.2019 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939049Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Оренбургская область) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
30.04.2019 09:0030.04.2019 09:0030.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939049Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Оренбургская область) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 09:0006.05.2019 09:0006.05.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939049Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Оренбургская область) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Оренбургская область)
Начальная цена
30,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
37 602,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1253,4 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Оренбургская область, р-н Оренбургский, п Первомайский, ул. Симонова, д. 4а (открытая территория).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Саратовская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.04.2019 09:00 GMT +325.04.2019 09:0025.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939049Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Саратовская область)Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 09:0029.04.2019 09:0029.04.2019 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП939049Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Саратовская область)Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
30.04.2019 09:0030.04.2019 09:0030.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП939049Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Саратовская область)Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
06.05.2019 09:0006.05.2019 09:0006.05.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939049Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Саратовская область)Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Саратовская область)
Начальная цена
81,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
117 774,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1454 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Саратовская область, г. Саратов, проспект им. 50 лет Октября, д. № 5. Количество этажей, в том числе подземных: 3 (открытая территория).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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