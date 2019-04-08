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    Главная / Торги / Отбор организации для оказания услуг по проведению гарантийного обслуживания и ремонта автомобилей Toyota Camry для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга»

    Отбор организации для оказания услуг по проведению гарантийного обслуживания и ремонта автомобилей Toyota Camry для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907706173Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению гарантийного обслуживания и ремонта автомобилей Toyota Camry для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга»248018, г. Калуга, пер. Баррикад 4Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907706173

    Уникальный номер закупки

    8/2019

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Отбор организации для оказания услуг по проведению гарантийного обслуживания и ремонта автомобилей Toyota Camry для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 11:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА

    Юридический адрес

    248018, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г КАЛУГА, ПЕР БАРРИКАД, 4,

    Почтовый адрес

    248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4

    Контактный телефон

    +7 4842 50-83-53

    Факс

    +7 4842 55-06-07

    Адрес электронной почты

    grtender@kalugaoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белобровская Татьяна Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    248018, г. Калуга, пер. Баррикад 4

    Закупки и тендеры Калужская область

    Закупки и тендеры Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению гарантийного обслуживания и ремонта автомобилей Toyota Camry для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.201915.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907706173Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению гарантийного обслуживания и ремонта автомобилей Toyota Camry для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга»248018, г. Калуга, пер. Баррикад 4

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению гарантийного обслуживания и ремонта автомобилей Toyota Camry для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга»

    Начальная цена

    156 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

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    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Определяется в процессе исполнения обязательств по договору

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Заказчика должны производиться на станции технического обслуживания Исполнителя, расположенной на территории муниципального образования «Город Калуга». В случае, если оказание услуг будет производиться не на территории муниципального образования «Город Калуга», то доставка автотранспорта к месту ремонта и обратно осуществляется силами и средствами Исполнителя.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Заказчика должны производиться на станции технического обслуживания Исполнителя, расположенной на территории муниципального образования «Город Калуга». В случае, если оказание услуг будет производиться не на территории муниципального образования «Город Калуга», то доставка автотранспорта к месту ремонта и обратно осуществляется силами и средствами Исполнителя. Оказание услуг должно производиться квалифицированным персоналом, прошедшим обучение и с использованием оригинальных запасных частей, смазочных и других эксплуатационных и расходных материалов. Запасные части, расходные материалы должны быть не бывшими в эксплуатации. Применяемые материалы, методы и технологии работ должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию автомобилей, безопасное производство работ. При производстве работ должны быть обеспечены соблюдение техники безопасности и сохранность имущества Заказчика. 2. Техническое обслуживание должно включать: работы по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, включая все виды ремонтных работ, в том числе: регулировка узлов и агрегатов, развал-схождение, ремонт ходовой части, двигателя, подвески, тормозной системы, ремонт электрики, проведение ремонта, в том числе двигателя, ходовой части, агрегатов; компьютерная диагностика, регулировка СО, проведение технического обслуживания. 3. Качество работ и материалов, используемых при проведении гарантийного технического обслуживания автотранспортных средств должны соответствовать стандартам завода-изготовителя, а также предусмотренным действующим законодательством, связанным с предметом договора. 4. Техническое обслуживание автомобилей означает регулярно проводимые осмотры, проверки, регулировки, замену масла, охлаждающей и других технических жидкостей и смазок, а также периодические замены расходных деталей и материалов, которые требуются к замене по причине прошествии определенного времени и (или) пробега автомобиля. 5. Все работы по ремонту, диагностике и техническому обслуживанию автомобилей производятся на производственных площадях исполнителя, в стоимость работ включены все расходные материалы, комплектующие и запасные части. 6. Ремонтные работы должны быть выполнены с высоким качеством, с соблюдением технологии производства работ, в месте производства работ должен быть организован контроль качества производства работ. 7. Используемые запасные части и расходные материалы должны иметь сертификаты качества и соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим в РФ (гарантирующие качество и безопасность товаров), иметь торговую марку и товарный знак. 8. Применяемое оборудование, используемое при выполнении работ, должно быть сертифицировано и испытано, иметь технические паспорта. 9. Выполненные работы должны быть сданы Заказчику по акту выполненных работ. 9.1. Исполнитель принимает на себя право собственности на «отход», возникающий при производстве ремонта (или) технического обслуживания автотранспорта Заказчика, с момента их возникновения. В разряд «отхода» переходят готовые изделия, утратившие свои потребительские свойства: отработанные масляные и воздушные фильтры, автомобильные масла, тормозные колодки. 10. Расчеты производятся за фактически выполненные работы на основании выставленного Исполнителем счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, не позднее 30 календарных дней от даты подписания сторонами актов выполненных работ (оказанных услуг)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА

    Адрес местонахождения

    248018, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г КАЛУГА, ПЕР БАРРИКАД, 4,

    248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4

    Классификатор ОКПД2

    45.20.1

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.2

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во: 1

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