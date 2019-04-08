Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Заказчика должны производиться на станции технического обслуживания Исполнителя, расположенной на территории муниципального образования «Город Калуга». В случае, если оказание услуг будет производиться не на территории муниципального образования «Город Калуга», то доставка автотранспорта к месту ремонта и обратно осуществляется силами и средствами Исполнителя. Оказание услуг должно производиться квалифицированным персоналом, прошедшим обучение и с использованием оригинальных запасных частей, смазочных и других эксплуатационных и расходных материалов. Запасные части, расходные материалы должны быть не бывшими в эксплуатации. Применяемые материалы, методы и технологии работ должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию автомобилей, безопасное производство работ. При производстве работ должны быть обеспечены соблюдение техники безопасности и сохранность имущества Заказчика. 2. Техническое обслуживание должно включать: работы по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, включая все виды ремонтных работ, в том числе: регулировка узлов и агрегатов, развал-схождение, ремонт ходовой части, двигателя, подвески, тормозной системы, ремонт электрики, проведение ремонта, в том числе двигателя, ходовой части, агрегатов; компьютерная диагностика, регулировка СО, проведение технического обслуживания. 3. Качество работ и материалов, используемых при проведении гарантийного технического обслуживания автотранспортных средств должны соответствовать стандартам завода-изготовителя, а также предусмотренным действующим законодательством, связанным с предметом договора. 4. Техническое обслуживание автомобилей означает регулярно проводимые осмотры, проверки, регулировки, замену масла, охлаждающей и других технических жидкостей и смазок, а также периодические замены расходных деталей и материалов, которые требуются к замене по причине прошествии определенного времени и (или) пробега автомобиля. 5. Все работы по ремонту, диагностике и техническому обслуживанию автомобилей производятся на производственных площадях исполнителя, в стоимость работ включены все расходные материалы, комплектующие и запасные части. 6. Ремонтные работы должны быть выполнены с высоким качеством, с соблюдением технологии производства работ, в месте производства работ должен быть организован контроль качества производства работ. 7. Используемые запасные части и расходные материалы должны иметь сертификаты качества и соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим в РФ (гарантирующие качество и безопасность товаров), иметь торговую марку и товарный знак. 8. Применяемое оборудование, используемое при выполнении работ, должно быть сертифицировано и испытано, иметь технические паспорта. 9. Выполненные работы должны быть сданы Заказчику по акту выполненных работ. 9.1. Исполнитель принимает на себя право собственности на «отход», возникающий при производстве ремонта (или) технического обслуживания автотранспорта Заказчика, с момента их возникновения. В разряд «отхода» переходят готовые изделия, утратившие свои потребительские свойства: отработанные масляные и воздушные фильтры, автомобильные масла, тормозные колодки. 10. Расчеты производятся за фактически выполненные работы на основании выставленного Исполнителем счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, не позднее 30 календарных дней от даты подписания сторонами актов выполненных работ (оказанных услуг)