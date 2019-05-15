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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП939045
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на поставку провода ППИ-УМ для нужд ООО "Алнас" (ПЕРЕТОРЖКА)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 15:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Лесная, 5
Почтовый адрес
121205, Российская Федерация, Москва, Москва, территория Сколково Инновационного центра, Большой Бульвар, 40
Контактный телефон
+7 495 981-01-01
Факс
+7 495 981-01-20
Адрес электронной почты
Irina.Kovaleva@rimera.com
Ф.И.О. контактного лица
Ковалева Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Открытый запрос предложений на поставку провода ППИ-УМ для нужд ООО "Алнас"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытый запрос предложений на поставку провода ППИ-УМ для нужд ООО "Алнас"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
45.31.22.131
49.41.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15
Кол-во: 0.675
Кол-во: 0.825
Кол-во: 9.75
Кол-во: 1.65
Кол-во: 0.6
Кол-во: 16.2
Кол-во: 17.25
Кол-во: 1.125
Кол-во: 25.5
Кол-во: 27
Кол-во: 29.49
Кол-во: 0.9
Кол-во: 16.2
Кол-во: 1.35
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