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Номер извещения
31907700768
Уникальный номер закупки
181
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на право заключения договора на поставку люков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 15:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
Почтовый адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
Контактный телефон
+7 84235 2-65-68
Факс
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Адрес электронной почты
agrachev@ulcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Грачев Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
Димитровград
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Люки чугунные
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 11:00 GMT +315.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907700768Дата и время окончания срока приема заявок Люки чугунные Димитровград
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2019 11:00GMT +315.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907700768Дата и время вскрытия заявок Люки чугунные Димитровград
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.04.201916.04.2019 09:0016.04.2019 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907700768Дата окончания срока рассмотрения заявок Люки чугунные Димитровград
Подведение итогов не позднее
22.04.2019 16:0022.04.2019 16:0022.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907700768Подведение итогов не позднее Люки чугунные Димитровград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Люки чугунные
Начальная цена
347 500,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
см. Приложение № 2 и Приложение № 6 ОЛ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
см. Приложение № 2 и Приложение № 6 ОЛРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
24.10.11
24.10.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Люки полимерные
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 11:00 GMT +315.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907700768Дата и время окончания срока приема заявок Люки полимерныеДимитровград
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2019 11:00GMT +315.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907700768Дата и время вскрытия заявок Люки полимерныеДимитровград
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.04.201916.04.2019 09:0016.04.2019 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907700768Дата окончания срока рассмотрения заявок Люки полимерныеДимитровград
Подведение итогов не позднее
22.04.2019 16:0022.04.2019 16:0022.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907700768Подведение итогов не позднее Люки полимерныеДимитровград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Люки полимерные
Начальная цена
81 138,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
см. Приложение № 2 и Приложение № 6 ОЛ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
см. Приложение № 2 и Приложение № 6 ОЛРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150
22.2
22.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 105
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