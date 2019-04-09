Запрос котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 18/ЗКТЭ-АО «ВРК-3»/2019/СД на право заключения договоров на поставку химической и хозяйственной продукции

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907705349 Уникальный номер закупки 18/ЗКТЭ-АО «ВРК-3»/2019/СД Номер закупки Наименование закупки Запрос котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 18/ЗКТЭ-АО «ВРК-3»/2019/СД на право заключения договоров на поставку химической и хозяйственной продукции Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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