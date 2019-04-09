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Номер извещения
31907705349
Уникальный номер закупки
18/ЗКТЭ-АО «ВРК-3»/2019/СД
Наименование закупки
Запрос котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 18/ЗКТЭ-АО «ВРК-3»/2019/СД на право заключения договоров на поставку химической и хозяйственной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 10:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,
Почтовый адрес
129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10
Контактный телефон
+7 499 260-80-10
Факс
+7 499 262-01-58
Адрес электронной почты
novikovia@vrk-3.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волокитин Игорь Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка химической и хозяйственной продукции
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химической и хозяйственной продукции
Начальная цена
1 125 480,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,
129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10
08.93.10.115
08.93
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 166000
Поставка химической и хозяйственной продукции
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химической и хозяйственной продукции
Начальная цена
1 268 820,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условиям документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,
129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10
20.41.3
20.41.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12390
Поставка химической и хозяйственной продукции
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химической и хозяйственной продукции
Начальная цена
4 522 896,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условиям документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,
129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10
20.41.32.110
20.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 38460
Поставка химической и хозяйственной продукции
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химической и хозяйственной продукции
Начальная цена
885 960,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условиям документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,
129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10
08.93.10.115
20.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 46000
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