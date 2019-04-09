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    Главная / Торги / Запрос котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 18/ЗКТЭ-АО «ВРК-3»/2019/СД на право заключения договоров на поставку химической и хозяйственной продукции

    Запрос котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 18/ЗКТЭ-АО «ВРК-3»/2019/СД на право заключения договоров на поставку химической и хозяйственной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 10:0009.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907705349Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химической и хозяйственной продукции МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907705349

    Уникальный номер закупки

    18/ЗКТЭ-АО «ВРК-3»/2019/СД

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 18/ЗКТЭ-АО «ВРК-3»/2019/СД на право заключения договоров на поставку химической и хозяйственной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 10:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация. Условия_проведения_закупки

    Документация._Порядок_организации_проведения_закупки

    Документация. Условия_проведения_закупки

    Изменения в извещении

    Изменения от 01.04.2019

    Изменения в извещении

    Изменения от 04.04.2019

    Извещение

    Документация. Условия_проведения_закупки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3
    Все закупки и тендеры АО ВРК-3

    Юридический адрес

    129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,

    Почтовый адрес

    129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10

    Контактный телефон

    +7 499 260-80-10

    Факс

    +7 499 262-01-58

    Адрес электронной почты

    novikovia@vrk-3.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Волокитин Игорь Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Соль и хлорид натрия чистый, вода морская

    Закупки и тендеры Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

    Закупки и тендеры Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие

    Ключевые слова:

    вагон, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химической и хозяйственной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 12:0012.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907705349Подведение итогов не позднее Поставка химической и хозяйственной продукции Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химической и хозяйственной продукции

    Начальная цена

    1 125 480,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВРК-3
    Все закупки и тендеры АО ВРК-3

    Адрес местонахождения

    129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,

    129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10

    Классификатор ОКПД2

    08.93.10.115

    Соль денатурированная, соль для промышленных целей

    Классификатор ОКВЭД2

    08.93

    Добыча соли

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рязанская область Воронежская область Белгородская область Челябинская область Новосибирская область Пермский край"

    Кол-во: 166000

    Лот 2

    Поставка химической и хозяйственной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 12:0012.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907705349Подведение итогов не позднее Поставка химической и хозяйственной продукции Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химической и хозяйственной продукции

    Начальная цена

    1 268 820,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условиям документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВРК-3
    Все закупки и тендеры АО ВРК-3

    Адрес местонахождения

    129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,

    129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10

    Классификатор ОКПД2

    20.41.3

    Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие

    Классификатор ОКВЭД2

    20.41.3

    Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    ""Алтайский край Красноярский край Амурская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Нижегородская область Иркутская область Тверская область Калужская область Кемеровская область Самарская область Курганская область Липецкая область Новосибирская область Пермский край Ростовская область Рязанская область Саратовская область Свердловская область Тульская область Ульяновская область Челябинская область Республика Карелия Республика Коми Республика Мордовия""

    Кол-во: 12390

    Лот 3

    Поставка химической и хозяйственной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 12:0012.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907705349Подведение итогов не позднее Поставка химической и хозяйственной продукции Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химической и хозяйственной продукции

    Начальная цена

    4 522 896,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условиям документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВРК-3
    Все закупки и тендеры АО ВРК-3

    Адрес местонахождения

    129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,

    129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10

    Классификатор ОКПД2

    20.41.32.110

    Средства моющие

    Классификатор ОКВЭД2

    20.41

    Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    ""Алтайский край Красноярский край Амурская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Нижегородская область Иркутская область Тверская область Калужская область Кемеровская область Самарская область Курганская область Липецкая область Новосибирская область Пермский край Ростовская область Рязанская область Саратовская область Свердловская область Тульская область Ульяновская область Челябинская область Республика Карелия Республика Коми Республика Мордовия""

    Кол-во: 38460

    Лот 4

    Поставка химической и хозяйственной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 12:0012.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907705349Подведение итогов не позднее Поставка химической и хозяйственной продукцииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химической и хозяйственной продукции

    Начальная цена

    885 960,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условиям документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВРК-3
    Все закупки и тендеры АО ВРК-3

    Адрес местонахождения

    129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,

    129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10

    Классификатор ОКПД2

    08.93.10.115

    Соль денатурированная, соль для промышленных целей

    Классификатор ОКВЭД2

    20.41

    Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кемеровская область Свердловская область Пермский край Красноярский край"

    Кол-во: 46000

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