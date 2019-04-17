Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на разработку проектной документации по объекту «Устранение «узких» мест на основных направлениях транспортных коридоров в Московской агломерации. А-113 Строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от ПК 237+10 до ПК 279+60 пускового комплекса №5, обход д. Малые Вяземы Одинцовского района Московской области» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907701045 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на разработку проектной документации по объекту «Устранение «узких» мест на основных направлениях транспортных коридоров в Московской агломерации. А-113 Строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область). Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от ПК 237+10 до ПК 279+60 пускового комплекса №5, обход д. Малые Вяземы Одинцовского района Московской области» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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